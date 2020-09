Warnung am Spielplatz: „Achtung Erdwespen“

Von Deutsche Presse-Agentur und Schwäbische Zeitung

In Baden-Württemberg sind in den ersten acht Monaten des Jahres mehr Menschen ertrunken als im Vorjahreszeitraum. Wie die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) am Donnerstag in Bad Nenndorf mitteilte, starben zwischen Januar und August in den Gewässern im Südwesten mindestens 38 Menschen, vier mehr als im gleichen Zeitraum 2019.

Sobald es heiß wird, gehen die Leute - oft zu sorglos - ins Wasser.

DLRG-Präsident Achim Haag

Deutschlandweit ging die Zahl der Toten hingegen zurück.