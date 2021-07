Wann der Bahnübergang Kehlen wieder offen sein könnte

Laut der Gemeinde Meckenbeuren ist in Sachen Sanierung des Bahnübergangs in Kehlen eine Lösung in Sicht. Das äußert die Kommune in einer Pressemitteilung. Der Übergang ist bereits seit Monaten gesperrt.

Anfang November gab es eine Verkehrsschau mit Straßenverkehrsbehörde, Polizei, Gemeindeverwaltung und Deutscher Bahn. Das Ergebnis war die Feststellung weiterhin erheblicher Mängel. Der Übergang blieb gesperrt. Zwischenzeitlich gab es ein neues, neutrales Gutachten. Das kam im März und bestätigte diese Sichtweise.

Die Deutsche Bahn hat das Ergebnis der Überprüfung akzeptiert und sich mit dem Landratsamt und der Gemeinde auf das weitere Vorgehen verständigt. Die DB als Bauherrin hat zugesagt, bis Mitte Juni einen Zeitplan für die nun anstehenden baulichen Maßnahmen vorzulegen, um eine Öffnung des Bahnübergangs bei einer Überfahrung mit 30 Kilometern pro Stunde für alle Fahrzeugarten zu ermöglichen. Dieser ist am 29. Juni eingegangen.

Der Plan sieht laut Gemeinde nun vor, in Kalenderwoche 33 (ab 16./17. August) die notwendigen Arbeiten fertigzustellen. Der Bahnübergang könne dann voraussichtlich wiedereröffnet werden, wenn diese Arbeiten abgeschlossen seien und die Endabnahme durch die Straßenverkehrsbehörde erfolgreich stattgefunden habe.

Landratsamt und Gemeinde seien im regen Austausch und täten ihr Bestes, um diese unbefriedigende Situation zu lösen, heißt es in der Mitteilung. Es sei beiden bewusst, wie ärgerlich und belastend diese Situation für alle Betroffenen sei.