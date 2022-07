Wanderwoche rund um Meran

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Dieses Jahr wurde die Wanderwoche vom TSV Meckenbeuren, Abteilung Ski und Wandern, ganz kurzfristig ins Dorf Tirol geplant. Die Anreise gestaltete sich entspannt und so konnten wir an diesem Tag noch eine kleine Wanderung vorbei an den Erdpyramiden und dem Wasserfall am Spronserbach machen.

Am Montag waren die Wettervoraussichten sehr gut und wir nahmen uns gleich das höchste Ziel vor. Mit der Hochmuthbahn ging’s zuerst nach oben und von dort aus über den Hans-Frienden-Felsenweg Richtung Leiteralm. Von da an ging’s steil bergauf zuerst durch den Wald und dann auf freiem Gelände in Serpentinen hinauf bis zur Taufenscharte. Von dort aus ging es dann nochmals weiter hinauf zur Mutspitze auf 2295 Meter. Der Weg dort hinauf ist sehr gut gerichtet, stellt allerdings auch eine Herausforderung dar. Am Gipfel angekommen bietet sich eine grandiose Aussicht, die wir allerdings nur kurzzeitig genossen, da uns auch noch ein langer Abstieg bevorstand Richtung Mutkopf. Der erste Teil gestaltete sich mit den hohen Treppenstufen noch als angenehm wenn auch sehr steil. Der zweite Teil bestand jedoch aus in den Weg eingelegten Felsstücken und war sehr unangenehm zu laufen. Auf der Hütte machten wir kurz Rast bevor es zurück zur Hochmuthbahn und dann zurück nach Dorf Tirol ging.

Am Dienstag war dann leichteres Programm angesagt. Von Dorf Tirol aus zum Schloß Tirol über die St. Peter Kirche zum Algunder Waalweg, dann über den Tappeinerweg nach Meran. Auch diese einfachere Strecke hatte durchaus ihre Reize.

Am Mittwoch ging es von Töll aus über den Marlinger Waalweg bis nach Lana. Auf dieser Strecke konnte man viel Wissenswertes über Sinn, Entstehung und Wartung der Waale erfahren.

Donnerstag teilte sich unsere Gruppe. Ein Teil widmete sich der Kultur, wie Besichtigung des Schloß Tirol und den Trauttmannsdorffer Gärten. Die andere Gruppe fuhr wieder mit der Hochmuthbahn nach oben, dann aber über den Velauer Felsenweg Richtung Leiteralm. Mit dem Korblift von Velau nach oben und dann über den Hans-Frieden-Felsenweg zurück zur Hochmuthbahn. Von dort weiter zur Longfallhütte und dann wieder nach Dorf Tirol.

Wir hatten eine sehr schöne Woche, das Wetter hat eigentlich immer mitgespielt. Durch die zahlreichen Biergärten konnten wir uns kulinarisch in Dorf Tirol sehr gut verwöhnen lassen. Auch die Abende auf der Panoramaterrasse unserer Unterkunft trugen sehr zur Geselligkeit bei.