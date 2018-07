Die Abteilung Wandern des TSV Meckenbeu-ren machte sich vor Kurzem wieder mit 20 Teilnehmern auf den Weg nach Kastelruth zur Wanderwoche. Am Mittag wurde Quartier in der Pension Doris bezogen. Dann ging es gleich hinauf zur Marinzenhütte und nach einer kleinen Rast führte der Rückweg über die Schafstallhütte und die Hexenstühle wieder hinunter nach Kastelruth.

Tag Zwei

Über 700 Höhenmeter führte der Weg die 20 Wanderer über Bad Ratzes und durch den Geologensteig im Frötschtal hinauf zur Proßlinger Schwaige. Dieser Naturerlebnisweg gehört zu den geologisch interessanten Wanderungen in den Dolomiten. Dort stehen an zehn Hinweistafeln Informationen zu den im Gebirge vorzufindenden Gesteinsschichten. Nach der gemeinsamen Mittagspause ging es über die Schlernbödelehütte wieder zurück nach Kastelruth.

Tag Drei

Am nächsten Tag fuhr die Gruppe mit dem Bus nach Tiers. Von dort aus ging es zur Tschafonhütte und ein Teil der Wanderer lief noch zum 1834 Meter hohen Gipfel der Völseggspitze.

Tag Vier

In das Gebiet der Seiser-Alm marschierten die 20 am Mittwoch. Vorbei an der Mahlknecht Hütte führte ein steiler Weg zur Tierser Alpe, die vor einiger Zeit umgebaut worden war. Später ging es über die Rosszahnscharte steil hinunter nach Compatsch.

Tag Fünf

Der letzte Tag hielt eine Wanderung unterhalb des Plattkofel und Langkofel für die Gruppe bereit. Gestartet wurde in Saltria. Mit dem Sessel ging es ein Stück weit hinauf zur Williamshütte. Vorbei an der Murmeltierhütte führte ein anspruchsvoller Weg unterhalb des Plattkofel Massivs Richtung Langkofelhütte. Unterhalb des Langkofel über ein Schneefeld und vorbei an Hagelüberresten des Gewitters der vergangenen Nacht ging es zur Comici Hütte auf der einige einkehrten. Der Rückweg führte über Monte Pana nach Saltria.

Tag Sechs: Abreise

Die Woche war mit insgesamt einigen Tausend Höhenmetern anspruchsvoll und abwechslungsreich. Die Touren seien vom Führer gut geplant gewesen und hätten herrliche Blicke auf das gigantische Felsmassiv der Dolomiten geboten, teilte der Verein mit.