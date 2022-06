Wanderung nach Schönenbach

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am 4. Juni war es so weit – es war mal wieder vom TSV Meckenbeuren eine offizielle Wanderung der Abteilung Ski und Wandern angekündigt. Es ging von Sibratsgfäll nach Schönenbach. Als wir in Meckenbeuren losfuhren regnete es leider noch, aber das sollte sich bald ändern. In Sibratsgfäll begrüßte uns schon die Sonne, die uns den ganzen Tag auch begleiten sollte. Es begann gemütlich und führte uns dann steil über den Henstig hinauf. Oben angekommen konnten wir schon einen Blick auf Schönenbach werfen. Vom Ziel trennte uns aber noch der Abstieg und ein Stück Weg. Gott sei Dank hatten wir im Jagdgasthaus Egender reserviert, denn das schöne Wetter hatte viele nach draußen gelockt. Mit unserer Gruppe von 16 Personen wäre es schwierig geworden.

Nach einer gemütlichen Mittagspause machten wir uns wieder auf einer anderen Route auf den Rückweg. Die Natur zeigte sich schon in sehr schöner Blütenpracht und die bunten Wiesen waren immer wieder ein Hingucker. In Sibratsgfäll angekommen hatten wir noch Kaffedurst und kehrten dort nochmals ein. Auf der Terrasse bot sich ein herrlicher Blick auf die Umgebung und wir konnten den schönen Wandertag nochmals Revue passieren lassen. Der Wettergott hatte ein Einsehen und es blieb den ganzen Tag trocken obwohl die Wettervorhersage eine andere war. Zufrieden machten wir uns nach der Kaffeepause auf den Heimweg.

Immer aktuell informiert: www.skiclub-meckenbeuren.de – Dort finden Sie unser gesamtes Programm, Berichte der einzelnen Veranstaltungen, Fotos dazu und aktuelle Informationen über die Abteilung Ski und Wandern.