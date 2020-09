Nachdem Abteilung Ski und Wandern des TSV Meckenbeuren die Wanderung im Oytal wetterbedingt schon zweimal verschoben hatte, konnte sie vergangenen Samstag nun doch noch stattfinden. Um 8 Uhr ging es vom TSV-Vereinsheim ans Nebelhorn in Oberstdorf. Entlang des Oybachs führte der Weg zum Oytalhaus, wo die Mittagspause eingeplant war. Danach ging es dem Vereinsbericht zufolge gemütlich an der Gutenalpe vorbei und dann steiler werdend bis zum Stuibenfall. Dieser Wasserfall, gespeist durch den Stuibenbach, gilt als eine der schönsten Natursehenswürdigkeiten in Oberstdorf. Von dort aus ging es noch circa eine halbe Stunde hinauf zur Käseralpe. Die Käseralpe liegt in einem Talkessel auf etwa 1400 Metern Höhe. Auch dort wurde noch eine kurze Rast eingelegt, bevor sich die Gruppe wieder auf den Rückweg machte. Zurück am Oytalhaus wurden Tretroller gemietet, um die lange Strecke etwas komfortabler zu gestalten. Zudem war es für viele eine echte Gaudi, mal wieder auf einen Tretroller zu fahren. Weitere Infos www.skiclub-meckenbeuren.de. Foto: TSV