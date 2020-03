Wanderpokal der Humpis-Schützen darf behalten werden

Das diesjährige Humpis-Wanderpreis-Schießen ist zu Ende. An fünf Abenden ließen es sich insgesamt 266 Starter nicht nehmen, den Schützenverein Brochenzell zu besuchen, um am bereits 47. Mannschafts- und Vereinsschießen teilzunehmen. Wie der Schützenverein mitteilt, musste die Siegerehrung aufgrund der aktuellen Lage rund um die Ausbreitung des Coronavirus dann kurzfristig abgesagt werden, der Verein bedankt sich aber bei allen Teilnehmern.

In der Mannschaftswertung der Herren konnte der Fanfarenzug Brochenzell seinen Erfolg aus den Vorjahren wiederholen und verteidigt den Wanderpokal. Mit den Schützen Michael Schiele, Lukas Schiele, Tobias Kugler und Marc Fischer und einem Gesamtteiler von 133,1 (133,1 Teiler bedeutet 1,331 Millimeter aus der Mitte) siegten sie hauchdünn vor den Feuerhexen Tettnang (133,8 Teiler) mit Jennifer Tinschmidt, Mike Tinschmidt, Karin Tinschmidt und Valentin Tinschmidt. Auf Platz drei folgt der TSV Ski und Wandern (170,5 Teiler) mit den Schützen Gerhard Klein, Franz König, Franz Horneffer und Peter Pfister. Auch in der Damen-Mannschaftswertung konnten die Feuerhexen Tettnang den ersten Platz verteidigen und den Wanderpokal erneut mit nach Hause nehmen. Die Schützinnen Ute Lang, Irene Gaupp, Anja Wehrle und Gaby Abt gewannen mit 159,9 vor dem TSV Ski und Wandern mit 187,7 (mit Anette Körner, Helga Haug, Andrea Schlegel, Anja Wehrle) und dem Stammtisch Humpis mit 188,4 (mit Melitta Riegger, Angelika Ullmann, Erika Fink und Ines Wahr).

Da der Fanfarenzug Brochenzell bei den Herren und die Feuerhexen bei den Damen den Wanderpokal in den vergangenen drei Jahren in Folge gewonnen haben, dürfen sie diesen nun jeweils behalten.

In den Einzelwertungen der Herren landete Jürgen Karl (Männerhort Lochbrücke; 4,9 Teiler) auf dem ersten Platz, Zweiter wurde Leo Welte (Einzeln; 25,4 Teiler), Dritter wurde Daniel Nachbaur vom Funkenstammtisch mit einem 27,2 Teiler. In der Damenwertung gewann Petra Frieling von den Bodensee-Knallern mit einem 16,6 Teiler vor Anja Wehrle vom TSV Ski und Wandern (30,6 Teiler) und Aurelia Schuhwerk-Leser von der Mannschaft Akkordeon mit einem 34 Teiler. Den besten Schuss in der Mannschaftswertung landete Franz König vom Musikverein Brochenzell mit einem 20,7 Teiler.

Den Preis für die meisten Teilnehmer konnte der TSV Ski und Wandern mit insgesamt 34 Startern vor dem Musikverein Brochenzell mit 29 Startern und den Feuerhexen Tettnang mit 18 Teilnehmern gewinnen.

Die gesamte Ergebnisliste ist auf der Homepage des SV Brochenzell unter www.sv-brochenzell.de einzusehen. In seiner Mitteilung bittet der Verein die platzierten Mannschaften der Damen, Herren sowie die Einzelschützen außerdem darum sich mit ihm in Verbindung zu setzen, damit die Preise zugesendet oder überbracht werden können. Hierfür wird um eine E-Mail an humpisschiessen@sv-brochenzell.de gebeten.