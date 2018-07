Wander- und Ski-Abteilung des TSV Meckenbeuren ist auf der Schussen unterwegs

Mit 14 Kanus und 27 Mann Besatzung ist die Wander- und Ski-Abteilung die Schussen entlang gepaddelt. Perfekte Wetterbedingungen und eine ordentliche Fließgeschwindigkeit ließen das Ganze zu einem entspannten Nachmittag werden, schreibt die Gruppe. Zwischendurch ein paar Aufregungen in Form eines Wasserfällchens und einem quer zur Strömung liegenden Baumstammes sowie etliche ungeplante Manöver an den Flussrand ließen keine Langeweile aufkommen. Nach zwei Stunden kam die Gruppe mehr oder weniger trocken in Eriskirch an. Von dort ging es mit dem Fahrrad noch bis zur Malerecke nach Langenargen. Dort wurde gegrillt und gebadet, bevor es wieder zurück ging. Die nächste Familientour findet am 5. August statt. Dann geht es zur Sünser Spitze bei Damüls.Infos unter www.skiclub-meckenbeuren.de. Foto: TSV