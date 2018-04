Waldkindergarten hat nun einen Standort

Die erste reine Waldkindergartengruppe in der Schussengemeinde rückt näher. Der Technische Ausschuss (TA) hat am Mittwochabend einstimmig den Bauantrag gebilligt, dass ein Wagen auf einem Grundstück in Langenreute am Ortsrand von Brochenzell errichtet werden darf. Gedacht ist er für Kinder über drei Jahre.

Und er ist seit dem Sommer 2017 auch bereits angeschafft, wie Hauptamtsleiterin Kathrin Schütz im TA durchblicken ließ. Auch in den Kindergartenbedarfsplan ist die neue Gruppe (maximal 20 Kinder, derzeit sechs Anmeldungen) bereits aufgenommen – mit der Maßgabe, dass er maximal sechs Stunden am Tag geöffnet hat.

Nur: Die Suche nach dem Standort erwies sich offenbar als wesentlich „umfangreicher“ (Schütz) als gedacht. Das wichtigste Kriterium: In der Nähe des Grundstücks musste eine Möglichkeit zum Parken gegeben sein (was auch im Wald bei Brugg möglich gewesen wäre).

Nutzen lässt sich in Langenreute der Parkplatz am Gunterbach, der für die Nordic Walkingstrecke als Ausgangspunkt dient. Von dort geht es zu Fuß hin zum gemeindeeigenen Grundstück, das einen weiteren großen Vorteil hat: Es liegt am Waldrand, sei also von den Wohnhäusern her gut einsehbar. so Schütz. Hatte doch Eugen Lehle (Freie Wähler) die Frage aufgeworfen, wie sich einem drohenden Vandalismus begegnen lasse – etwa mit Kameras. „Das schreckt ab“, setzt hingegen Kathrin Schütz auf die Einsehbarkeit vom Zanderweg her.

Wie Patrick Gohl (Leiter Bauordnungsrechtsamt) erklärte, sei eine ordentliche Erschließung gegeben. Für Rückfragen aus Ratsreihen sorgte, dass es keine gemauerte Toilette geben wird. Und auch die ursprünglich angedachte Nutzung des Grundstücks wurde hinterfragt: War es zunächst als Ausgleichsfläche für Baugebiete in Langenreute und Lausbüchel eingeplant, so sei nun ein anderes Grundstück hierfür gefunden worden, bestätigte der Amtsleiter.

Und wann kann es losgehen? Von Kathrin Schütz wird der Start im Sommer erhofft – aber natürlich muss erst die Baugenehmigung durchs Landratsamt ergehen. Eine andere Genehmigung liegt bereits vor – die forstrechtliche, wonach die Kinder für ihre Erkundungen auch in den umgebenden Staatswald dürfen.