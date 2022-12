Wahrlich ein Grund zum Feiern: 50 Jahre Seniorenarbeit in Kehlen

Seit 50 Jahren treffen sich Kehlens Senioren bei Kaffee und Kuchen samt tollen Programmen, Ausflügen und Gottesdiensten. Das Wichtigste dabei ist das fröhliche Beisammensein und das Wiedersehen. Das ermöglichen die Ehrenamtlichen vom Seniorenteam seit einem halben Jahrhundert – dafür sagt die ganze Kirchengemeinde herzlich Dankeschön.

Mit einem Gottesdienst im Gemeindehaus St. Verena beginnt der nächste Treff am Mittwoch, 7. Dezember – und wieder hält das Seniorenteam so manche schöne Überraschung bereit. Zwölf Frauen sind es derzeit um Ingrid Aggeler, die mit Karin Stütz das Team anführt und für beste Unterhaltung und Verpflegung sorgt. Da wird das Haus schon mal zum Wiener Kaffeehaus, und die Saloniker spielen auf. Da wird Oktoberfest gefeiert oder ein Vortrag gehört. Oder man zieht hinaus, fährt mit dem Apfelzügle, besichtigt das schöne Kempten oder eine Zuckerbäckerei. Die Theatergruppe Kehlen widmet seit vielen Jahren ihre Generalprobe den Senioren, und vom Musikverein kommen immer wieder Musikanten vorbei.

Anfänge mit Schwester Norberta, Altwirtin Anna Leser und Pfarrer Guntram

Dabei wollte Schwester Norberta im Oktober 1968 einfach einmal in der Woche Rosenkranz beten, für den Frieden, den Priesternachwuchs und für alles, was auf der Welt und in der Gemeinde geschah. Altwirtin Anna Leser lud bald alle zum Plausch danach ein, samt Pfarrer Guntram. Er fand im damaligen Vereinsheim am Sportplatz bald Platz für diese Treffen, und so war 1972 der Seniorentreff geboren.

Bald schon wechselte er in die Festhalle, und Josefine Kleck übernahm die Leitung. Ihr folgten Gerda Blum, Ursula Schneider, Margot Furitsch und Ingrid Aggeler. Thea Wiedmann und Maria Kleck wurden zu beispielhaften Eventmanagerinnen, wenngleich das Wort noch gar nicht geboren war. Theater, Sketche, Büttenreden und Tänze wurden einstudiert zur großen Freude der Senioren. Unvergessen bleiben der Schweinetango oder der Klamauk „Her mit meine Henne“, und in der Baukrise haben sie sogar Geld gedruckt. Für ihren ehrenamtlichen Einsatz über 40 Jahre wurden beide 2012 mit dem Elisabethenkreuz ausgezeichnet.

Wertvolle Erinnerungen von Gerda Blum

Immer dabei auf jeder Bühne war Gerda Blum. Sie erinnert sich gerne zurück: „Es war viel Arbeit, aber man bekam auch sehr viel zurück.“ Pfarrer Guntram hatte sie einst einfach in den Arm genommen und der Gesellschaft vorgestellt: „Das ist eure neue Seniorenleiterin.“ Völlig überrumpelt sagte sie ein Jahr auf Probe zu und blieb stolze 25. Das Hausmeisterehepaar waren Blums in Festhalle und Schule, was sich als perfekte Kombination und Erleichterung für alle Organisationen entpuppte. „Es war so schön“, sagt sie heute und freut sich über die vielen Kontakte, die man knüpfte, und den Spaß miteinander.

Wunderbare Einblicke in Reisen und ferne Länder lieferte Günter Marquardt, der danach fürs Programm zuständig war, bis es bei Ingrid Aggler und Karin Stütz hängenblieb, die sich überaus engagiert dafür einsetzen. Und immer gab es Helferinnen und Helfer, die großen Einsatz zeigten bei den Vorbereitungen, der Verpflegung und beim liebevollen Kümmern um die Gäste.

Große Feier am 7. Dezember

Eine große Gemeinschaft, die den Senioren viele schöne Stunden bescherte und die Gemeinde geprägt haben. Ihnen allen gilt der Dank von Pfarrer Scherer, Kirchengemeinderat und Gemeinde.