Seit mehr als fünf Jahren gibt es in Meckenbeuren das Wahl-Oma-Projekt, das sehr erfolgreich vom Familientreff Meckenbeuren koordiniert wird und sich als ergänzendes Angebot zur Kinderbetreuung versteht. Durch die Vermittlung von Wahl-Großeltern, die in einer gemeinsam vereinbarten Zeit ein Kind betreuen, sollen Eltern entlastet werden, um den Familienalltag stressfreier gestalten zu können oder einen wichtigen Behördengang oder Arzttermin wahrzunehmen.

„Da die Nachfrage stetig steigt, suchen wir weitere Wahl-Omas und Wahl-Großeltern“, erklärt Familientreffleiterin Bettina Kumpfert-Moore. Wie schön die Aufgabe als Wahl-Oma ist, berichten Ilse Tann und Uschi Keller-Weishaupt beim Pressetermin. Ilse Tann, die das Projekt über den Frauenbund mitinitiiert hat und von Anfang an als Wahl-Oma dabei ist blickt gerne auf diese schöne Zeit zurück. „Ich war dabei, als meine beiden Wahl-Enkel eingeschult wurden, wir unternehmen zusammen Ausflüge oder gehen schwimmen, man gehört einfach zur Familie dazu“, erzählt sie von tollen Erlebnissen und bleibenden Erinnerungen.

Das Wahl-Großeltern-Projekt ist eine Win-Win-Situation bei der Eltern entlastet werden, deren Kinder eine Vertrauensperson mit großer Lebenserfahrung bekommen und die Wahl-Großeltern sich aktiv einbringen können und Anerkennung und Wertschätzung erfahren. Dies bestätigt auch Uschi Keller-Weishaupt, die seit vier Jahren Wahl-Enkelkinder betreut. Nach dem Wegzug der ersten Familie pflegt sie nach wie vor den Kontakt zu den Kindern und deren Eltern. Die Familie ihrer jetzigen Wahl-Enkelkinder ist vor drei Jahren nach Meckenbeuren gezogen und froh über die Unterstützung. „Mit der Großen mache ich Hausaufgaben, unternehme mit beiden Ausflüge zum Schwimmen oder auf den Spielplatz oder auch mal ins Ravensburger Spieleland“, erzählt Uschi Keller-Weishaupt von vielen Aktivitäten. „Einmal in der Woche kommen die Kinder zu mir zum Mittagessen“, freut sie sich über die Gesellschaft, denn für sich allein kocht sie kaum noch. „Man kann das ganz individuell mit den Eltern vereinbaren, so wie es allen gut passt“, sind sich Ilse Tann und Uschi Keller-Weishaupt einig. „Es ist auch kein Hinderungsgrund, wenn man selber bereits leibliche Enkelkinder hat“, erklärt Ilse Tann. „Man kann sich ja absprechen“, sagt sie und weiß, dass bei vielen Familien die eigenen Kinder und Enkelkinder ja gar nicht in der Nähe wohnen. „Als Wahl-Oma ist man nicht allein, hat eine Aufgabe, wird geliebt und bekommt Anerkennung und Wertschätzung“, freuen sich Ilse Tann und Uschi Keller-Weishaupt, dass sie sozusagen zur Familie dazu gehören, auch bei Geburtstagen oder sonstigen Festen. Natürlich muss die Chemie zwischen der Familie und der Wahl-Oma stimmen.

„Gerade für Neubürger ist das eine tolle Gelegenheit, Kontakte zu knüpfen“, weiß Regina Grupp. Sie ist im Familientreff für die Vermittlung und Koordination der Wahl-Omas zuständig . Ihre Sprechzeit ist immer am ersten Montag im Monat von 14.30 bis 15.30 Uhr im Familientreff, Telefon 07542 / 212 06. Der Familientreff organisiert auch die Austauschtreffen für die Wahl-Omas. Das nächste Treffen findet am Mittwoch, 10. Oktober, ab 14.30 Uhr im Familientreff Meckenbeuren statt. An diesem Nachmittag wird es neben interessanten Gesprächen auch einen Vortrag von Alexander Reuter geben zum Thema „Kinder und Medien – Machen Smartphones unsere Kinder krank?“. Hierzu sind alle Interessierten recht herzlich eingeladen.