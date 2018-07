Wahl in Meckenbeuren: Die FDP will, die AfD nicht

In rund zehn Monaten gehen in Baden-Württemberg die Kommunalwahlen über die Bühne - dies abermals für alle ab16 Jahren. Voraussichtlich am 26. Mai 2019 wird auch in Meckenbeuren wieder der Gemeinderat gewählt - zeitgleich mit den Wahlen zum Kreistag und zum Europawahlparlament. Die SZ hat bei den vier Parteien und Vereinigungen angefragt, die sich bislang die 22 Sitze teilen. Aber auch FDP, Linke und AfD wurden angefragt.

CDU: Mögliche Kandidaten persönlichzu kontaktieren, eine Vorbereitungsgruppe aus Fraktion und Ortsverband zu bilden sowie bei den regelmäßigen CDU-Stammtischen ansprechbar zu sein – das ist nach Auskunft von Angela Stofner das momentane Vorgehen. Die Ortsvorsitzende (seit 2013) nennt dabei als persönliche Erfahrung, dass es „immer schwieriger“ werde, Menschen für dieses Ehrenamt zu werben. „Der Politikverdruss nimmt zu“, ist ihr Eindruck.

Ihre Hoffnung setzt sie auf eine gute Durchmischung zwischen Routiniers und neuen Gesichtern. Noch keine Auskunft kann sie dazu geben, wer aus der bisher neunköpfigen Riege weitermacht. Angela Stofner wird nicht kandidieren – „ich habe viel zu viele Ehrenämter“, sagt sie.

Freie Wähler: Fünf Köpfe stark ist die Fraktion der Freien Wähler. Um dieses Ergebnis zu halten respektive zu steigern, findet morgen, Mittwoch, 20 Uhr im Jägerhaus in Madreute bereits die zweite Veranstaltung mit Blick auf die Kommunalwahl statt. Wie Manfred Deutelmoser erklärt, sollen diesmal die Bürger zu Wort kommen und berichten, was sie bewegt, sich ehrenamtlich einzubringen.

Was für einen gelungenen Auftakt im Juni spricht: „Ja, das war motivierend“, denkt der Vorsitzende der Freien Wähler gerne an den Abend zurück. „Erfreulicherweise ist die Veranstaltung auf sehr großes Interesse gestoßen, was uns ermuntert hat, eine weitere Veranstaltung vor den Ferien durchzuführen“, teilt Deutelmoser mit. Allerdings weiß er auch, dass es „entscheidend ist, wenn es zum Schwur kommt“ – wer sich also letztlich tatsächlich auf die Liste nehmen lässt. Seine Hoffnung ist, dass dies bei allen bisherigen Fraktionsmitgliedern der Fall ist.

BUS: Seit 1999 stellt die Bürgerliste für Umwelt und Soziales – kurz BUS – eine Fraktion im Gemeinderat. Bei der Kommunalwahl 2014 wurden (wie schon 2009) vier Sitze erobert.

Wie die Fraktionsvorsitzende Ursula Herold-Schmidt schreibt, habe die Fraktion für morgen, Mittwoch, einen Klausurnachmittag angesetzt, um über Themen und Strategie für den Kommunalwahlkampf 2019 zu beraten. Seit einiger Zeit suche man auch nach Kandidatinnen und Kandidaten für die Liste. „Bisher haben wir allerdings festgestellt, dass diese Suche wahrscheinlich schwieriger wird als 2014“, heißt es. Jetzt schon sei es für Interessierte mit den vierteljährlichen öffentlichen Fraktionssitzungen möglich, in die Kommunalpolitik „hineinzuschnuppern“. Die nächste Sitzung findet am Montag, 17. September, im Löwen in Buch statt, und BUS hofft auf viele Interessierte. Eines stehe schon fest: „Wir werden die Menschen, die sich für eine Kandidatur interessieren oder dafür entscheiden, gut dabei begleiten“, sagt Ursula Herold-Schmidt zu.

SPD: „Wir sind in der thematischen Vorbereitung und werden im Oktober in einer Klausurtagung die Positionen der SPD vor Ort diskutieren und wenn möglich schon festzurren“, blickt Ingrid Sauter voraus. Werte und Ziele sollen der Ortsvereins-Vorsitzenden zufolge ausgearbeitet werden, für die die SPD in Meckenbeuren steht.

Der Termin richtet sich an den Vorstand des SPD-Ortsvereins und deren Mitglieder und an die vier SPD Gemeinderäte. Diskussionsrunden zu aktuellen Themen dürfen dann nicht fehlen, wie zum Beispiel zu bezahlbarem Wohnraum, Verkehrsplanung B30 oder Kinderbetreuung.

„Parallel dazu befinden wir uns, wie die anderen auch, auf der Suche nach geeigneten Kandidatinnen und Kandidaten“, skizziert Ingrid Sauter das Vorgehen mit Einzelgesprächen, bei dem sie damit wirbt, dass „die Aufgaben des Gemeinderates vielschichtig und höchst interessant“ seien.

FDP: „Wir stellen eine Liste“ - sowohl für Tettnang wie für Meckenbeuren soll dies gelten, teilt Dogan Cimen mit. Seit 2017 ist er Vorsitzender des gemeinsamen Ortsverbands, und für Meckenbeuren kann er dies schon deshalb sagen, weil er selbst kandidieren wird. Doch beteuert er: „Wir wollen natürlich nicht nur einen Namen drauf haben.“

Daher soll es nach der Sommerpause darum gehen, dass die Listen Gestalt annehmen. Veranstaltungen wird es dann sicher auch geben, schließlich gehe es ja darum, allerorten stärker zu werden und mitzubestimmen. Schon jetzt werde die FDP, ohne dass sie im Gemeinderat vertreten ist, immer wieder angesprochen oder angeschrieben - etwa von Bürgern, die mit den Parkgebühren nicht einverstanden sind.

Linke: Noch nicht entschieden hat die Linke, ob sie in Meckenbeuren antritt. So teilt es Joachim Rittler aus dem Kreisvorstand mit, samt dem Beisatz, dass man für den Kreistag „in jedem Fall“ eine Liste erstelle.

AfD: Auf SZ-Anfrage heißt es: „Der AfD Kreisverband Bodenseekreis stellt für Meckenbeuren keine Kandidaten zur Kommunalwahl 2019 auf.“