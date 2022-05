Wäschewagen gerät in Brand

Nachdem am späten Donnerstagabend gegen 22.15 Uhr vor dem Gebäude der Cafeteria in Hegenberg ein mit Wäsche gefüllter Wagen in Brand geraten war, ermittelt der Polizeiposten Meckenbeuren. Mehrere Personen waren laut Polizei auf die erhebliche Rauchentwicklung und die Flammen aufmerksam geworden, versuchten den Brand mit Feuerlöschern zu löschen und verständigten die Feuerwehr.

Durch die starke Hitzeentwicklung ging ein Fenster des angrenzenden Gebäudes zu Bruch, woraufhin Rauch auch in die Räumlichkeiten eindrang. Eine Person wurde durch die Rauchentwicklung verletzt und musste vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht werden. Der Sachschaden kann aktuell noch nicht beziffert werden. Die Ermittler schließen eine Brandstiftung aktuell nicht aus und nehmen sachdienliche Hinweise zur Brandursache unter Telefon 07542 / 943 20 entgegen.