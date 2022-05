W.O.X. Entertainment heizt im Kulturschuppen ein

Lust auf Live Musik? Im Kulturschuppen am Gleis 1 in Meckenbeuren lädt die Gruppe „W.O.X Entertainment“ am Freitag, 13. Mai, zu einem Benefizkonzert ein. Um 19 Uhr geht es los. Der Eintritt ist frei. Die dreiköpfige Band, die aus Profimusikern mit reichlich Bühnenerfahrung besteht, bittet stattdessen um Spenden, die über die Aktion „Hope – Wir helfen Children“ Kindern in der Ukraine zu Gute kommen sollen. Der Kulturkreis Meckenbeuren spendet den Erlös des Getränkeverkaufs an diesem Abend außerdem der Stiftung „Pray for Ukraine“.

Daniel Vettermann, der Organisator des Konzertes, und die Band hoffen auf viele Zuhörer, die etwas für die unter dem Krieg in der Ukraine leidenden Kindern tun möchten. Freitag der 13. Mai soll in diesem Fall den Kindern in der Ukraine ein wenig Glück zurückbringen.

Daniel Vettermann kümmert sich um mehr als die Technik

„Die Kinder aus den Kriegsgebieten können jede Hilfe gebrauchen“, findet Daniel Vettermann, den viele Stammgäste des Kulturschuppens am Gleis 1 kennen. Vettermann steht oft im Technikraum und kümmert sich um Licht, Ton und Effekte. Die Gruppe W.O.X Entertainment kennt er aus Amtzell. „Alle drei sind tolle Musiker“, verspricht Vettermann.