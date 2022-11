Vorweihnachtlicher Markt lockt ins Gemeindehaus St. Maria

Im Gemeindehaus St. Maria in Meckenbeuren findet am Samstag, 12. November, ab 13 Uhr erstmals ein vorweihnachtlicher Markt statt. Auf eine bunte Mischung aus kreativen Ständen dürfen sich die Besucher freuen – sicher können sie das eine oder andere Weihnachtsgeschenk finden oder eine neue Dekoration für die Adventszeit.

Angeboten werden Sterne aus Metall und Papier, Gehäkeltes und Genähtes, Dekoratives aus Holz, Kerzen, Seifen, stilvolle Weihnachtskarten, Geschenkboxen, Schmuck, Metallkronen, Mistelzweige, Leckereien aus der Küche und noch manches mehr. Dazu laden Edith Franke-Lämmerhirt und Annemarie Bachmann mit Unterstützung der Landfrauen Meckenbeuren-Kehlen ein – wie auch zu Kaffee und Kuchen samt kleiner Pause im Trubel der Zeit.

Clowns geben gerne Infos im persönlichen Gespräch

Ein Teil der Standgebühren und des Kuchenverkaufs geht an den gemeinnützigen Verein „Hieroniemuß Doctor Clowns“. In Krankenhäusern (etwa in Friedrichshafen oder Ulm) halten sie „Clownvisiten“ ab und lassen Kinder ihre Krankheit für eine kurze Zeit vergessen. Einer der Clowns wird am Samstag in Meckenbeuren vor Ort sein und informiert die Gäste gerne im persönlichen Gespräch über diese wertvolle Arbeit und den Verein.

Der Markt öffnet von 13 bis 17 Uhr.