Vortragsabend in Meckenbeuren am 3. November führt in die Philosophie ein

Der Kulturkreis Meckenbeuren lädt in seiner Vortragsreihe „Kultur und Geschichte“ am Mittwoch, 3. November, zu einem Vortragsabend mit dem Historiker Ulrich Büttner. Der Leiter des Bildungszentrums Konstanz referiert ab 20 Uhr im Kultur am Gleis 1 zum Thema „Was ist Philsophie? Annäherungen an die Weisheit“. Kartenvorverkauf läuft über das Touristikbüro im Bahnhof Meckenbeuren, Telefon 07542 / 93 62 44, sowie online unter www.ticket-regional.de/meckenbeuren. Die Karten im Vorverkauf kostet sechs, an der Abendkasse acht Euro. Zu beachten ist die 3G-Regel, durchgängig gilt die Maskenpflicht mit Ausnahme der Konsumierung von Getränken.