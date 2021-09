Vortrag zur politischen Kultur der Bundesrepublik

„Kultur am Gleis 1“ im Bahnhof Meckenbeuren lädt ein zur Vortragsreihe „Kultur und Geschichte“ mit dem Historiker Ulrich Büttner, Leiter des Bildungszentrums Konstanz. er spricht am Montag, 13. September, um 20 Uhr über das Thema der politischen Kultur Deutschlands. Manchmal kennt man die eigene Kultur schlechter – oder zumindest ungenauer – als man denkt, vor allem, wenn es um die politische Kultur geht, heißt es in einer Mitteilung. So lohnt es sich, das eigene Land mal etwas genauer anzuschauen und einige Dinge, die einem irgendwie scheinbar klar sind, mal etwas genauer zu betrachten. Der Eintritt kostet im Vorverkauf: sechs Euro, an der Abendkasse acht Euro.