Vortrag zur Krankheit Endometriose

Etwa jede zehnte Frau leidet an Endometriose, einer chronischen Krankheit, bei der Gewebe, welches der Gebärmutterschleimhaut ähnelt, außerhalb der Gebärmutter wächst, heißt es in einer Mitteilung des Medizin Campus Bodensee. Die Krankheit verursacht schlimme Schmerzen und kann die Familienplanung junger Frauen erschweren. „Wie erkennt man die Erkrankung und was für Möglichkeiten gibt es, diese zu behandeln?“ - mit dieser Frage werden sich ein Facharzt und eine Fachärztin für Frauenheilkunde am Mittwoch, 19. Oktober, im Kulturschuppen Meckenbeuren ab 19 Uhr beschäftigen und so die „Medizin am Gleis“-Reihe fortführen.

In dem Laien-verständlichen Patientenvortrag werden Dr. med. Christian Fünfgeld, Chefarzt der Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe Tettnang, und Dr. med. Stefanie Groll, Oberärztin in dieser Klinik, darüber sprechen, welche Symptome die Endometriose verursacht, wie man diese Krankheit diagnostiziert und wie man sie behandelt. Im Anschluss zum Vortrag können die Zuhörenden Fragen stellen, heißt es weiter.

Der Eintritt zu „Medizin am Gleis“, der Vortragsreihe des Medizin Campus Bodensee in Meckenbeuren, ist wie kostenfrei. Es gelten die aktuellen Corona-Regeln. Alle Themen und Termine finden sich außerdem auf der Website www.medizin-campus-bodensee.de.