Vortrag von Per Asmuss: Strandung im Eismeer und gefährliche Seenebel

Der Kulturkreis präsentiert am Samstag, 23. April, um 19 Uhr den Multimedien-Vortrag „Per Asmuss – Segeln in Norwegen“ in der Kultur am Gleis 1.

Im Alter von 70 Jahren wagte Per Asmuss es noch einmal, durch die Fjorde Norwegens bis zur Grenze nach Russland im hohen Norden zu segeln. In viereinhalb Monaten allein auf einem zehn Meter langen Trimaran erlebte er abenteuerliche Tage, darunter eine Strandung im Eismeer bei Vardø und gefährliche Seenebel bei den Vesterålen. In einem Multimedien-Vortrag berichtet er von Erlebnissen und zeigt Fotos und Videos von diesem außergewöhnlichen Abenteuer im Norden Europas.

Karten kosten im Vorverkauf 10 Euro, an der Abendkasse 12 Euro. Einlass ab 18 Uhr. Tickets sind erhältlich im Touristikbüro im Bahnhof in Meckenbeuren, Telefon 07542/93 62 44, online auf www.ticket-regional.de/meckenbeuren und per Telefon: 0651 / 979 07 77.