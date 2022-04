Vortrag über Wege zu einem besseren Leben

Die Frage nach dem richtigen Glück und wie man es erreicht, ist wohl so alt wie die Menschheit. Denker aller Jahrtausende und aller Kulturen haben sich an der Beantwortung versucht und dabei einige erstaunliche Ideen und Modelle entwickelt. Einige davon will Ulrich Büttner, Historiker und Leiter des Bildungszentrums Konstanz, am Montag, 2. Mai, um 20 Uhr in seinem Vortrag „Philosophie des Glücks – Wege zu einem besseren Leben“ vorstellen. Der Abend findet statt im „Kultur am Gleis 1“, im Bahnhof Meckenbeuren. Eintritt: Vorverkauf 6 Euro, Abendkasse 8 Euro. Kartenvorverkauf: Touristikbüro im Bahnhof Meckenbeuren, Telefon: 07542/ 93 62 44 sowie online: www.ticket-regional.de/meckenbeuren oder Telefonhotline: 0651 / 9 79 07 77