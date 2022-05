Vortrag mit Ulrich Büttner in Meckenbeuren

In der Vortragsreihe „Kultur und Geschichte“ geht es am Mittwoch, 16. Mai, um ein aktuelles Thema. „Die Ukraine, Russland und der Westen - Eine Analyse der Krise“ heißt der Vortrag von Historiker Ulrich Büttner. Ab 20.30 Uhr spricht der Leiter des Bildungszentrums Konstanz im „Kultur am Gleis 1“ über das Beziehungsgeflecht zwischen der Ukraine, Russland und dem Westen. Laut Ankündigung will er versuchen, dieses komplizierte Dreiecksverhältnis vor dem Hintergrund der Geschichte Osteuropas zu beleuchten und zu erklären. Dabei werde auf billige Schuldzuweisungen verzichtet, sondern vielmehr auf Irrtümer und bedeutende Fehlinterpretationen hingewiesen, heißt es. Karten gibt es zu acht Euro an der Abendkasse und zu sechs Euro im Vorverkauf im Touristikbüro im Bahnhof Meckenbeuren, Telefon: 07542 / 93 62 44 sowie online: www.ticket-regional.de/meckenbeuren oder Telefon: Hotline: 0651 / 9 79 07 77