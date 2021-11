Vortrag folgt der Geschichte von Matthias Erzberger

Ein Wegbereiter der deutschen Demokratie steht im Zentrum des Vortragsabends der katholischen und evangelischen Kirchengemeinden am Buß- und Bettag, Mittwoch, 17. November: Matthias Erzberger.

Der Vizekanzler und Finanzminister in der Weimarer Republik fiel vor hundert Jahren einem politischen Mord durch eine rechte Geheimorganisation zum Opfer. Wie es in einer Pressemitteilung heißt, zeigt der Historiker Dr. Christopher Dowe, warum der württembergische Katholik als Demokrat so verhasst war. Er beleuchte dabei zentrale Konfliktlinien der deutschen Geschichte des frühen 20. Jahrhunderts und schlage den Bogen zur Demokratie heute.

Die Kirchengemeinden laden zunächst um 19 Uhr zu einem ökumenischen Gottesdienst in die Pauluskirche. Daran schließt um 20 Uhr der Vortrag im evangelischen Stephanus-Gemeindehaus an. Der Eintritt ist frei, für den Gottesdienst gelten keine Zugangsbeschränkungen, für den Vortrag ist ein 3G-Nachweis nötig.