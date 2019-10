Vortrag über das Feindbild Russland

Der Kulturkreis Meckenbeuren lädt im Rahmen der Vortragsreihe Kultur und Geschichte in anderen Ländern zu einem Vortrag mit dem Historiker Ulrich Büttner, dem Leiter des Bildungszentrums Konstanz. Sein Thema am Montag, 28. Oktober, um 20 Uhr, im Kulturschuppen am Gleis 1 Meckenbeuren lautet „Feindbild Russland – Geschichte und Gegenwart“.

Seit ein paar Jahren wird laut der Ankündigung des Kulturkreises wieder verstärkt eine russlandfeindliche Stimmung im Westen beobachtet. 2014, pünktlich zum 100 Jahrestag des Beginns des Ersten Weltkriegs, wurden von zahlreichen westlichen Ländern Einreiseverbote gegen russische Diplomaten erlassen, Sanktionen verhängt und Konten gesperrt. Ein altes Feindbild war neu entstanden, begleitet von intensiver Propaganda auf beiden Seiten. Dabei hat das „Feindbild Russland“ konkrete historische Wurzeln. Über 500 Jahre wechselten einander positive und negative Zuordnungen zu Russland und den Russen ab. Der Eintritt beträgt sechs Euro im Vorverkauf (Schreibwaren Gresser, Telefon 07542 / 47 11) und acht Euro an der Abendkasse.