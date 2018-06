Vorstoß: Sollen ungenutzte Plätze aufgewertet werden?

Unter „Verschiedenes“ hatte Sebastian Hanser angefragt, ob sich eine Fläche in „Neu“-Reute umnutzen lasse. Im Auge hatte der SPD-Rat jenen Bereich an der Ecke Anemonenweg/Veilchenweg, auf dem neben der Umspannstation fünf Bänke stehen, die für Aufenthaltscharakter sorgen sollen. Öffentliche Parkplätze würden hier das Areal aufwerten, so Hansers Sicht, die er auf SZ-Anfrage konkretisiert: „An diesem Platz ist es für mich sinnig“, bezieht er sich auf die Fläche in Reute, die denn auch wasserdurchlässig anzulegen sei, um keine weitere Versiegelung zu betreiben. Wichtig ist Hanser, dass sein Ansinnen keineswegs generell als Plädoyer für mehr Parkplätze zu verstehen sei.

Jüngst hatte es im Technischen Ausschuss eine Antwort gegeben: Sollte dies gewollt sein, bräuchte es einen Bauantrag und den politischen Willen des Gremiums dazu. Zwar sei es baurechtlich möglich, doch lenkte Bürgermeisterin Elisabeth Kugel den Blick zugleich darauf, dass dies zu Folgeanträgen aus anderen Gebieten führen könnte – quasi einer Grundsatzentscheidung gleichkomme.

Wie sie auf SZ-Anfrage erklärt, sei das Thema in der Verwaltung nachbesprochen worden. Zwar sei der Wunsch nachvollziehbar, doch: „Es gibt keine Notwendigkeit“, sagt Kugel mit Hinweis darauf, dass in dem Gebiet „ausreichend öffentliche Parkplätze“ zur Verfügung stünden.

„Es wäre schade, wenn der Platz verloren ginge“, hatte Eugen Lehle (Freie Wähler) im Ausschuss befunden – diene er doch als Treff für die Nachbarn. Hansers Antwort: Dort halte sich kaum jemals jemand auf. Auch handle es sich um „keine exquisite Grünfläche“, so Hanser, was auf Annette Mayers (BUS) Befürchtung Bezug nahm, dass hier eine Grünfläche für Stellplätze verschwinde.