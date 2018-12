Vorschlag: Der Geißbock soll an die Eisenbahn

MECKENBEUREN - Ob er will oder nicht. Der Geißbock muss sich bewegen. In der dritten Januarwoche kommt die Firma, die das Denkmal versetzen soll, um Raum für die Bauarbeiten an der Bahnhofstraße zu schaffen. „Ich will Meckenbeuren mit Ihnen kreativ gestalten“ - Bürgermeisterin Elisabeth Kugel diskutierte am Freitag im „Adler“ mit Anwohnern aus der Gemeinde über einen neuen Standort für das Kunstwerk, das für viele ein wichtiges Wahrzeichen ist. Entsprechend lebhaft wurde diskutiert.

Ein Vorschlag: Als Visitenkarte der Gemeinde auf dem neuen Kreisverkehr, der an der B 30 die Südumfahrung Kehlen anschließen soll. Das sei zeitlich auf keinen Fall bis Ende Januar zu schaffen, weil mit langwierigen Genehmigungsverfahren zu rechnen sei, gab Bürgermeisterin Kugel zu bedenken.

Die Familien Dennenmoser und Boos hätten dem Standbild auch in ihren privaten Gärten einen Platz eingeräumt. Auf lange Sicht sollte es aber, darüber waren sich die Anwesenden einig, eher auf Gemeindeland stehen.

Eberhard Luedecke kritisierte, dass die Grünfläche, auf der Bock und Bauer jetzt stehen, ein Verlegenheitsstandort und eher ungünstig sei, weil das Kunstwerk „nicht erlebbar“ sei und an der verkehrsreichen Kreuzung kaum ins Auge fiele. Der Geißbock-Standort ist nicht zum ersten Mal Thema im Gemeinderat, räumte Bürgermeisterin Kugel ein. Schon 1986 vor der Einweihung des Standbildes von Ingo Koblischek, war im Gespräch, das Kunstwerk in der Nähe des Bahnhofs aufzustellen.

Ideen für endgültigen Standort

Eigentlich ging es am Freitag im „Adler“ nur um einen Interimsstandort während der Bauarbeiten. Doch warum nicht gleich einen endgültigen Standort finden? Auch der Künstler wäre sicher dafür, sein Werk nicht alle zwei Jahre wieder woanders hinzustellen, meinte die Bürgermeisterin. Das fand bei den Versammelten durchaus eine Mehrheit. Koblischek wünsche sich, dass der Sockel mit seinem Kunstwerk wieder auf einer grünen Wiese frei und allein stehe, weil das die natürliche Umgebung für einen Ziegenbock sei, berichtete Kugel, die bereits mit ihm gesprochen hatte.

„Der Geißbock wird im Lied von der Schwäbschen Eisenbahn besungen, also gehört er auch an den Bahnhof“, war in zahlreichen Wortmeldungen zu hören. Doch wo genau soll er dort hin? Drago Zivadinovic schlug vor, ihn in die Mitte des Kreisverkehrs vor die Asylantenunterkunft zu stellen. Andere sahen ihn vor oder neben dem Kulturschuppen. Eberhard Luedecke, möchte die Figur in Verlängerung der Graf-Zeppelin-Straße aufstellen. Die Nächsten meinten, er gehöre – wie im Lied – hinter den Wagon am Kulturschuppen. „Dann sieht es aber fast so aus wie in Durlesbach“, kritisierte Luedecke.

Die Mehrheit der Anwesenden wollte den Geißbock dort aufstellen, wo früher der Bike-Tower stand, weil man ihn so vom Zug und von der Straße aus sehen könne. Doch genau an dieser Stelle möchte die Gemeinde ein selbstreinigendes Toilettenhäuschen aufstellen. Bei der Frage Kunst oder Klosett, gaben die anwesenden Bürger der Kunst den Vorzug. Die Toiletten könnten ja - so meinten sie - stattdessen auch im historischen Schuppen hinter der Gaststätte „Dampflock“ untergebracht werden.

Für viele Meckenbeurer ist der Geißbock auch ein Stückchen Heimat. „Wenn ich das Bild auf der Wand des Kim Centers sehe, weiß ich, dass ich wieder zuhause bin, “ schildert eine Frau, die viel mit der Bahn unterwegs ist. Auch für sie ist klar. Die Geißbock-Skulptur gehört an den Bahnhof.