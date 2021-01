Vorfahrt an der Einmündung Tettnanger Straße/Hauptstraße missachtet

Sachschaden ist bei einem Verkehrsunfall entstanden, der sich am Dienstag gegen 12.45 Uhr an der Einmündung Tettnanger Straße/Hauptstraße ereignet hat. Eine 62-jährige Seat-Lenkerin fuhr von der Tettnanger Straße nach links in die Hauptstraße ein und übersah dabei den Renault einer vorfahrtberechtigten 45-Jährigen, die in Richtung Ravensburg unterwegs war. Während der am Wagen der Unfallverursacherin entstandene Sachschaden sich auf rund 3000 Euro beläuft, beträgt dieser am Renault etwa 10 000 Euro, erklärt die Polizei in ihrem Bericht.