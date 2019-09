Von oben und unten nass haben Forscher trotzdem viel Spaß

Es schüttet. Und ungewohnt kalt ist es auch. Dicht gedrängt stehen die Teilnehmer der Ferienspielaktion „Mikroskopieren am Bach“ unter den wenigen schützenden Bäumen am Angelsportheim. Das Jugendreferat der Gemeinde hat das Ökomobil aus Tübingen eingeladen. Dort empfängt Sabine Reußink die 17 Kinder erst mal mit einer schwierigen Aufgabe: „Ich arbeite nur mit gemischten Teams.“ Nach anfänglichem Zögern finden sich Jungen und Mädchen dann doch in Kleingruppen zusammen und suchen sich Plätze im warmen Ökomobil.

„Wie viel tut ihr denn für die Umwelt?“ will Reußink wissen Da fällt den Kindern einiges ein. Von der wiederverwendbaren Brotdose bis zum Fahrradfahren reichen die Vorschläge.

Die Kinder sind schon gut informiert. Ein Teilnehmer weiß sogar, dass Moore wichtig für unser Klima sind. „Richtig“, lobt Reußink: „Weil sie Kohlendioxyd speichern.“ Jeder bekommt einen Tiernamen, der mit einer Wäscheklammer festgesteckt wird.

Mit großen Küchensieben als Kescher bewaffnet, geht es dann raus an den Meckenbeurer Bach. Durch den kräftigen Regen ist das Wasser tief. Eines der Siebe wird fast davongetragen. Sabine Reußink kann es gerade noch greifen, bevor es Richtung Schussen davonschwimmt. Paula Römer, die im Ökomobil ihr freiwilliges ökologisches Jahr macht und Sabine Reußink, helfen beim Keschern und erklären, dass die kleinen Bachbewohner häufig in der Nähe von Pflanzen zu finden sind. Die Kinder plantschen und sieben eifrig. Der Regen stört längst nicht mehr. „Wir waren eine gute halbe Stunde im strömenden Regen am Bach.

Gemeckert hat keiner“, erzählt die Betreuerin des Ökomobils später stolz.

Obwohl es im Küchensieb, das die Kinder durchs Bachwasser ziehen, heute nicht unbedingt von Tieren wimmelt, gehen den Ferienkindern doch spannende Arten ins Netz.

Im Ökomobil bekommt dann jeder sein eigenes Mikroskop. „Heh, der haut ab“, warnt ein Junge seinen Nachbarn. Die krabbelnden und schwimmenden Forschungsobjekte werden mit einem Pinsel vorsichtig in Blockschälchen und Petrischalen verfrachtet.

Viele Flussflohkrebse

Das häufigste Tier ist heute der höchstens zweieinhalb Zentimeter große Flussflohkrebs. Er geht heute jedem Team ins Netz. Weil wir hier Flussflohkrebse und keine Bachflohkrebse leben, ist die Wasserqualität ok aber noch nicht richtig gut. Der Meckenbeurer Bach bekommt von Sabine Reußink an diesem Tag „gerade noch die Note zwei“. Die spannendsten Tiere erklärt Ökomobil Betreuerin Reußink dann am großen Bildschirm nochmal für alle. Was ist das für ein Tier. Ein Wurm mit zwei Saugnäpfen erweist sich als Rollegel. „Der saugt seine komplette Beute auf“, erklären die Betreuer. Den Menschen beißt er nicht. Das tun nur Blutegel.

Die Kleinlibellenlarve sieht der Steinfliegenlarve ähnlich. „Ihr müsst auf den Hinterleib schauen, um das Tier eindeutig zu bestimmen. Besonders fasziniert sind die kleinen Forscher von einer Köcherfliegenlarve, die sich ein Haus (einen Köcher) aus kleinen Steinchen gebaut hat. „Nein das Tier ist keine Zecke sondern eine Wassermilbe“, erklärt Reußink einigen Kindern: „Die Zecke lebt nicht im Wasser“

„Wir hatten Flußflohkrebse, Rollegel, Kleinlibellenlarve, Eintagsfliegenlarve, Zuckmückenlarve, Tastermückenlarve, Wassermilbe, Schlammschnecke, Weberknecht, Wolfsspinne und Wanze“, zählt Sabine Reußink am Schluss auf.

„Das hat richtig Spaß gemacht, auch wenn ich die ganze Zeit nasse Stiefel hatte“, findet die kleine „Alge“ als die Eltern zum Abholen kommen.