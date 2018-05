Von der Schussen geht’s an den Bodensee

Die Unimog Freunde sind auf der Motorworld Classics Bodensee in Friedrichshafen mit einem eigenen Stand vertreten. Zu finden sind sie vom 25. bis 27. Mai in der Halle A4 (Standnummer 212). Dort präsentieren die Mitglieder Unimogs aus verschiedenen Epochen, bis zurück in die 1950er Jahre.