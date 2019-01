Von Angelika Jodl bis Juli Zeh

Über ein literarisch breit gefächertes und spannendes Lesejahr dürfen sich die Mitglieder und Freunde des Literaturkreises Meckenbeuren freuen. Dies wurde bei der Vorstellung des Leseplans 2019 durch den Vorsitzenden Henning Bock deutlich.

Nach dem im Januar besprochenen Buchtitel „Die Grammatik der Rennpferde“ von Angelika Jodl werden die Teilnehmer in der Februarsitzung das Buch „Die Glut“ von Sandor Marai, einem ungarischen und in die USA emigrierten Schriftsteller, besprechen. Diesen Termin bezeichnet Henning Bock als eines der Highlights des Jahresprogrammes.

Aber auch bei den weiteren Buchbesprechungen seien „gehaltvolle und anspruchsvolle Sachen mit einem breiten Spektrum an Inhalten“ mit dabei, so der Literaturkreisleiter. Dabei gelte für die Teilnehmer der Grundsatz „Leselust nicht Lesezwang“. Pro Monat ein Buch zu lesen sei eine Frage hoher Disziplin, doch durch das Gespräch in der Gruppe werde man immer wieder zum Lesen motiviert, sagt sich Rita Thesing. Immerhin seien seit Bestehen des Literaturkreises 143 Bücher gelesen und miteinander besprochen worden.

Mit zum Erfolgskonzept des Literaturkreises gehöre, dass bei den Lesungen wie Buchbesprechungen stets eine lockere, freundliche und gelöste Atmosphäre herrsche. Dazu trage wesentlich auch der Gemeinschaftsraum für Jung und Alt als Tagungsort bei. Gegründet wurde der Literaturkreis Meckenbeuren 2006 durch Theo Thesing. „Es war einfach die Lust am Lesen, die ihn zur Gründung des Literaturkreises bewogen hat“, sagt Rita Thesing über ihren 2015 verstorbenen Mann.

Seit nunmehr drei Jahren steht der pensionierte Realschullehrer Henning Bock dem Literaturkreis vor, während Rita Thesing für die Öffentlichkeitsarbeit verantwortlich ist. Man sei bei seiner Amtsübernahme vor nunmehr drei Jahren nahezu unverändert in den Übergang hineingegangen und heute sehr gut aufgestellt. Dies zeige, dass das Konzept von Theo Thesing gut und durchdacht gewesen sei, sagt Henning Bock.

Rita Thesing findet es besonders erfreulich, dass immer wieder neue und vor allem auch jüngere Leute zum Literaturkreis stoßen und ihm dann auch treu bleiben. Der Literaturkreis Meckenbeuren trifft sich jeden ersten Dienstag im Monat von 18 bis 19.30 Uhr im Gemeinschaftsraum der Lebensräume für Jung und Alt am Meckenbeurer Bahnhof. Interessierte Literaturfreunde sind stets willkommen.