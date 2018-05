Vom Wüstenkonzert bis zu „Schokolade – das Konzert“

15 Veranstaltungen stark ist das Programm, das von Mai bis Oktober (inklusive) im Kulturschuppen am Gleis1 spielt. Vor allem nach der Sommerpause nimmt der Kulturzug stark an Fahrt auf - im September und Oktober jagen sich etliche Highlights, teils besetzt mit bekannten Größen (wie Hans Günter Butzko oder „Thin Mother“), teils mit neuen Gesichtern wie Malaica oder Martin Fromme.

Die Theatergruppe Kehlen und die Tsching Bum Celebration haben im Mai den Anfang gemacht. Weiter geht es mit zwei Terminen im Juni - so am Samstag, 9. Juni, mit dem Wüstenkonzert von Marcus Rasen. Als Vortragskonzert betitelt der Kressbronner den Abend, bei dem sich Fotografie und Live-Musik verbinden.

Mit „5“ hat die „Frauenbande“ ihr Doppelkonzert am Samstag, 16., und Sonntag, 17. Juni, überschrieben. Womit der Chor des Gesangvereins Harmonia darauf hinweist, dass es sein fünftes Programm ist. Als Gäste werden der Akkordeon-Club Meckenbeuren und die A-Cappella-Gruppe „Die Namenlosen“ angekündigt.

Teilnahme am Bahnhofsfest darf nicht fehlen

Neu konzipiert hat der theaterpädagogische Ausbildungskurs (in seiner 17. Auflage) sein Abschlussprojekt. Gezeigt wird das Stück „(Ohn)macht!“ an insgesamt neun Schulen im Bodenseekreis und zum Abschluss gibt es drei Aufführungen am Gleis 1 – am Samstag, 7. Juli, um 20 Uhr sowie am Sonntag, 8. Juli, um 11 und um 20 Uhr.

Einmal mehr bereichert der Kulturkreis Meckenbeuren das Bahnhofsfest. Von 11 bis 16 Uhr sind die Tore des Schuppens am Sonntag, 26. August, geöffnet, dann treffen „Weltenblicke“ auf „Seeungeheuer“. Hinter letzterem verbergen sich Joschi Kesslers Schwemmholzskulpturen, die „Weltenblicke“ wirft Andrea Dublaskis Spicy Artworks mit ihren Fotografien.

„A Beatles Night“ ist für Samstag, 8. September, angekündigt. Mit Live-Musik und Video-Show auf Großleinwand nehmen sechs Musiker vom Bodensee ihre Gäste mit in die große Zeit der „Pilzköpfe“.

Den Weg nach Meckenbeuren tritt Hans Günter Butzko am Freitag, 14. September, nicht zum ersten Mal an. „echt jetzt“ nennt er sein mittlerweile zehntes Programm, mit dem er ein Zwischenfazit zieht - weit entfernt von einem „Best of“.

Die dritte Ladies-Kultur-Nacht mit Frauenflohmarkt ist am Freitag, 28. September, von 18 bis 21 Uhr angesagt. Musikalisch umrahmt wird sie von der Band „Leise Beben“.

Schon etwas weiter ist die Oldie-Night - geht sie doch am Freitag, 5. Oktober, in ihre siebte Auflage. Keine Frage ist es, dass „Thin Mother“ dabei einheizen.

Einen Tag später, am 6. Oktober, ist das Motto „Rotkäppchen oriental – die Show“. Für die Veranstaltung zeichnet das Studio Quamar unter der Leitung von Bauchtänzerin Malaica verantwortlich. „Altbekanntes mal anders erleben“ ist der Ansatz dabei.

Ein Wochenende in Meckenbeuren - das erlebt Thomas Lorenz vom 13. bis 15. Oktober. Der Leiter der Musikwerkstatt Tettnang steht federführend hinter dem „Bandfestival“, das am Samstag, 13. Oktober, um 14 und 17 Uhr den Schuppen rockt.

Und am Montag, 15. Oktober, ist Thomas Lorenz dann schon wieder am Gleis 1 zu finden - als Teil des „Teams Bodensee“, das das fünfte Rudelsingen bestreitet.

„Besser arm ab als arm dran“ ist die Devise von Martin Fromme am Samstag, 20. Oktober, – angekündigt als „Deutschlands einziger asymmetrischer Komiker“.

Den Abschluss im Oktober macht mit „Schokolade – das Konzert“ am Samstag, 26. Oktober, ein besonderer Abend. Christina Rommel und der Chocolatier verwöhnen die Gäste laut Vorschau musikalisch und kulinarisch - auf der Bühne zubereitet.