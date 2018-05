Jede Menge Spaß war beim Kinderball der Narrenzunft Hangenweible am Gumpigen Donnerstag geboten. Die Organisatorinnen Melanie Lohr-Hofmann und Birgit Halder hatten wieder ein buntes, kurzweiliges Programm zusammengestellt und freuten sich über viele fröhliche Kinder mit ihren Eltern.

Neben Spielen zum Mitmachen, den Aufführungen mehrerer Tanzgruppen, dem Einmarsch des Seehasen-Spielmannszugs aus Friedrichshafen und so mancher Polonäse durch den Saal sorgte DJ LaCreme (Karim BenDallal) für Stimmung und einen fröhlichen Nachmittag. „Es macht einfach Spaß, den Kindern eine Freude zu bereiten und mit ihnen ausgelassen Fasnet zu feiern mit Tanzen, Basteln, Schminken und lustigen Spielen“, freute sich Birgit Halder, dass der Kinderball der Narrenzunft Hangenweible jedes Jahr aufs Neue so gut ankommt. Ob Cowboys, Prinzessinnen oder Indianer, alle waren willkommen beim Kinderball im Dorfgemeinschaftshaus Kehlen und hatten ihren Spaß. Zum Schluss durfte jedes Kind am Glücksrad drehen und bekam ein Geschenk, damit keiner mit leeren Händen nach Hause gehen musste.