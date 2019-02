Volles Haus und tolle Stimmung beim Verenaball in Kehlen

Kehlen - Chinesen aus dem Ginsterweg, frische Früchtchen, Cowboys und Putzfrauen, Hexen, Piraten, Glitzerfische und Kannibalen haben ausgelassen gefeiert. Mister Spock, Elvis, Michael Jackson und Donald Trump gaben sich ebenfalls die Ehre. Zum Verenaball kamen sie alle, Sketche, Ballett, und A-capella-Gruppe begeisterten alle. Die Tanz- und Partyband Voice-id und eine Abordnung des Musikvereins Kehlen sorgten für tolle Stimmung. Der Verenaball war Saalfasnet vom Feinsten.

Im total ausverkauften Saal des Gemeindehauses, war von der ersten Minute an tolle Stimmung. Bei „Que Sera“ wurde mitgeschunkelt und kaum war die Tanzfläche freigegeben, da war sie auch schon rappelvoll. Die zwei Sänger von Voice-id präsentierten für jeden Geschmack etwas: Rock’n’Roll, Schlager zum Mitsingen, Karnevalshits und Pop. Die Zuschauer tanzten, sangen und hüpften mit. Bürgermeisterin Elisabeth Kugel wirbelte als Putzfrau verkleidet beim Verenaball durch den Saal.

Sehen und hören lassen konnte sich auch das Unterhaltungsprogramm, durch das Birgit Eberhard und Susanne Stocker das Publikum mit Reimen und Sprüchen führten.

Von der Theatergruppe Kehlen zeigten Cowboy Samuel Hoffmann und der als Wikinger verkleidete Peter Weber in einem lustigen Sketch, was alles passieren kann, wenn zwei auf dem Heimweg vom Fasching nicht mehr so recht wissen, wo es lang geht. Wer findet den Weg zur Frau Betty ins Bett? Ihr beschwipster Gatte oder sein bester Freud, der sich nach Kräften bemüht, Bettys Mann in die Irre zu leiten.

Auch der feucht-fröhliche Junggesellinnen-Abschied, den das „Team Braut“ (Gabriele Zehrer und Andrea Walzer) auf die Bühne brachte, sorgte für schallendes Gelächter. „Die Ursache für die meisten Scheidungen ist die Ehe“, behaupteten die beiden „Prosecco Schwestern“ und gedachten des neuesten Bräutigams der imaginären Marga und all seiner diversen Vorgänger. Liebevoll lästerten die Damen über die Folgen von Zwiebelkuchen plus reichlich „Suser“ sowie über den Schlankheitswahn und Heidi „Glump“. „Sport und Turnen füllen Särge und Urnen“, warnten die beiden und rieten das lästige Fitnessarmband mit dem Hund Gassi und damit „Fremdlaufen“ zu schicken.

Tosenden Applaus bekam auch das Ballett des Kirchengemeinderates, das Besuch aus Amerika mitgebracht hatte und mit der Freiheitsstatue Miss Liberty (Birgit Eberhard) an der Spitze in den Saal einzog. Da rockte Dieter Arnold als Michael Jackson über die Bühne. Kräftig unterstütz wurde er von den Cheerleadern (Gabriele Zehrer, Gaby Schmid, Hiltrud Bentele, Georg Litz, Karin Rauch und Marianne Bucher). Als Elvis Presley schwang Karlheinz Endraß das Mikrofon. Der Bodygard (Wolfgang Götz) wirbelte Marilyn Monroe (Brigitte Götz) über die Bühne. Donald Trump, gespielt von Dietmar Schorrer, wagte ein Tänzchen mit Miss Liberty (Birgit Eberhard) und als Charlie Chaplin schwang Monika Assfalg den Spazierstock. Stefan Spöcker tanzte im hautengen Glitzerkleid als Tina Turner durchs Bild und den Baseballspieler mimte Susanne Stocker.

Gar nicht enden wollte der Beifall als „die Namenlosen“ auftraten. Als die „Vier vom Bauhof“ nahmen Matthias Schmid, Markus Maier, Stefan Spöcker, und Wolfgang Götz das Leben in Meckenbeuren aufs Korn. Hier standen tolle Singstimmen aus dem Kirchenchor St. Verena auf der Bühne. Die fernsehreif singende und agierende A-capella-Gruppe karikierte das Bauhof-Team mit dem Song „Wir schaffen net so schnell – aber das professionell“. Da wurden Stoppschilder poliert, der Unimog raste durch die Tempo-30-Zone und die vier vom Bauhof schlugen eine „Mährwertsteuer“ für die Rasenpflege vor. Auch die neue Bürgermeisterin wurde aufs Korn genommen. „Wir haben unsere eigene Queen Elizabeth“, hieß es da.

Eine Abordnung des Musikvereins Kehlen brachte schließlich mit flotten Stimmungsliedern den ganzen Saal in Bewegung und sogar die Bürgermeisterin zum Solotanz auf die Bühne.