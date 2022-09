Volles Haus beim Start in die neue Saison

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

„Beiß nicht gleich in jeden Apfel ….“ , mit dieser Textzeile des rund 50 Jahre alten Songs von Wencke Myhre begrüßte Uschi Keller-Weishaupt im Namen des Seniorenteams die vielen Gäste im vollbesetzten Gemeindehaus St. Jacobus.

Passend zum Motto gab`s bei diesem Neustart nach der Sommerpause natürlich leckeren Apfelkuchen, aber auch den „Zwetschgen Datschi“ mit Sahne konnte man genießen. Den musikalischen Part übernahmen Karin Gsteu, Gabi Elle und Gudrun Weißenrieder mit ihren Gitarren, dabei durfte natürlich auch kräftig mitgesungen werden. Dafür gab es viel Applaus und ein herzliches „Vergelts Gott“.

Auch das Auge kam nicht zu kurz, denn nicht nur die gelungene und zum Motto passende Deko durfte bewundert werden, sondern auch der Auftritt der Ehepaare Anette und Dieter Wöstmann, sowie Sabine und Manfred Jahns vom Rock`n Roll Club Oberschwaben, die gleich mehrere Boogie-Woogie-Formationen aufs Parkett legten, animierte zum Mitwippen und Mitklatschen und wurde mit tosendem Beifall belohnt.

Damit auch das leibliche Wohl nicht zu kurz kommt, hat Marianne Schwarz wieder ein kräftiges Vesper mit Leberkäs und Kartoffelsalat vorbereitet. Gegen Ende dieses unterhaltsamen Nachmittags bedankte sich Uschi Weishaupt-Keller für das so zahlreiche Erscheinen, denn ohne die vielen Besucher wäre es doch ziemlich öde an diesem Nachmittag. Mit den Hinweisen auf den Jakobustreff, der nächste Woche wieder beginnt, sowie die Sitzgymnastik, die dann am 22. September startet und die Vorschau auf das traditionelle Oktoberfest am 13. Oktober wünschte sie allen noch schöne Gespräche und anschließend einen guten Nachhauseweg.