Volles Haus beim Eröffnungsball in Kehlen

Da bebte der Hallenboden! Schon nach kurzer Zeit hieß es wieder einmal: „Wir sind ausverkauft“ beim traditionellen Eröffnungsball der Narrenzunft Schussenbole in Kehlen. Denn ein Geheimtipp ist der Kehlener Ball schon lange nicht mehr.

Längst hat es sich beim Partyvolk herumgesprochen, dass dort regelmäßig die Post abgeht. So strömten denn auch Hunderte Narren und feierfreudige Gäste am Samstagabend in die Karl- Brugger Halle und hatten dort jede Menge Spaß. Mit dafür verantwortlich war die Coverband Fly, die sich schon in den Jahren zuvor bewährt hatte und auch dieses Mal gleich voll durchstartete.

Doch bevor es sich die bewegungsfreudigen Besucher so richtig bequem auf der Tanzfläche machen konnten, startete mit der Narrenzunft Brochenzell der Reigen der einspringenden, befreundeten Zünfte. Vorweg marschierten die stolzen Wikinger des Fanfarenzugs Brochenzell. Gemeinsam mit den Brochenzeller Masken folgten Schussenkepfler, Heilig Hölzle Geister und Gurkennarren der gastgebenden Zunft. Natürlich hatten die Brochenzeller auch ihre Garde und ihr Zunftballett mitgebracht, die gleich darauf eine beeindruckende Show boten. Im Laufe des Abends tauchten immer mehr Masken anderer Zünfte auf. Während die Lumpenkapelle Eschach gerade die Stimmung mächtig einheizte, mischten sich Tettnanger Feuerhexen, Waldteufel aus Kau, Meckenbeurer Hangenweible und Galleyengeister aus Ettenkirch unter das tanzwütige Partyvolk.

„Bei dem Lied werdet ihr alles geben. Da bin ich mir sicher. Ihr habt vorhin auch schon so super mitgemacht,“ übernahm Frontsängerin Nadine wieder die Regie im Saal. Als daraufhin die ersten Töne von Nenas „99 Luftballons“ erklangen, stieg die grölende Menge gleich voll mit ein. Wer es noch etwas kuscheliger wollte, der quetschte sich in die Kellerbar, wo DJ Dee auflegte. Allerdings verpassten die Gäste dort den Auftritt der Garde Kehlen, von Moderator Michael Gartmann als Sensation angekündigt. Und tatsächlich, als bei der obligatorischen Zugabe zu den Klängen von „Summer of 69“ mit einem lauten Knall plötzlich ein silberner Konfettiregen auf Tänzerinnen und Zuschauer herabrieselte, war die Stimmung vollends aus dem Häuschen. Daran konnten die Lumpenkapellen aus Meckenbeuren und Grünkraut nahtlos anknüpfen.