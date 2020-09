Volksmusik statt Party in Kehlen

„O`zapft is!“ heißt es laut einer Ankündigung um Punkt 19.30 Uhr am Freitag, 2. Oktober, in der Vereinsheim-Gaststätte alte Schussen in Kehlen am Sportplatz. Blasmusik pur zur Unterhaltung spielen demnach die „Original vier Stadelmusikanten vom Bodensee“, von der bayrisch-böhmischen Polka, über Walzer und traditionelle Märsche bis hin zum Evergreen.

„Die Vier“ – das sind laut Ankündigung vier Musiker aus dem Raum Bodensee, die in einmaliger Besetzung mit Flügelhorn, Tenorhorn, Akkordeon und Tuba in angenehmer Lautstärke spielen. An Flügelhorn und Trompete spielt Martin Sauter (alias Lüty), Franz Sauter am Tenorhorn, am Akkordeon Erwin Fischer und an der Tuba (Helikon) Norbert Wanner. Statt Party wird Volksmusik in geselliger Runde dargeboten, heißt es in der Ankündigung. Adelinde Beller die Wirtin des „Vereinsheim alte Schussen“ serviert demnach leckere bayrische Schmankerl. Für die vorgeschriebene Hygiene- und Abstandsregelung ist gesorgt. Reservierung erwünscht.