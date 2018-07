„Volksdampf“ lästern völlig ungeniert

„Je früher dass mer afanget um so schneller isches rum“. Gleich zu Beginn der Vorstellung hat Volksdampf im Kulturschuppen am Gleis 1 die Gäste auf die Probe gestellt, mit ihrem „Humorniveaucheck“. Sie wissen zu begeistern, wenngleich den Gästen ob der Themen das Lachen oftmals vergeht. Ihr Ruf eilte ihnen voraus. Der Schuppen war restlos ausverkauft.

„Ist ein Leben ohne Hirn möglich?“ „Sehr wohl“, sagt Volksdampf und das sei gut so, „denn das Gehirn will oftmals Dinge, die der Körper nicht mehr kann“. Mit bissigem Humor haben sich Lisa Greiner, Reiner Muffler und Suso Engelhard ihre Zeitgenossen weltweit vorgenommen und niemanden verschont, auch nicht sich selbst. Musik aus der Mülltonne haben sie geboten und mit den Tönen genauso perfekt jongliert, wie mit den Worten.

„Wer soll das bezahlen“, sangen sie lauthals, „wenn Rentner schneller laufen als die Zivis und sie in der Mensa die Getränke in Schnabeltassen ausgeschenkt bekommen?“. Das Busunglück nahmen sie sich als Lösungsansatz wieder der demografischen Veränderung im Land und ließen „s’Bappele dahoim“ von Polinnen pflegen, wenngleich dieser überhaupt nicht erfreut war von einer Kriegsgefangenen „im oigene Haus für 2,50 Euro auf d’Hand“. „Lachen fördert die Volksgesundheit“, behaupteten sie und so mancher hatte erst einmal den harten Brocken zu schlucken, bevor dies wieder möglich war.

Deftig und heftig nahmen sie sich nicht nur den Alterskonflikt vor. Sie nahmen auch den Klimagipfel auf die Schippe, der dem Klima lediglich zwei Grad mehr zugestehe und funktionierten den Waldkindergarten ob der Wirtschaftskrise zum Waldaltersheim um, das Kosten spare an der frischen Luft. Sie gaben dem Kapitalismus die notwendige Imfpung in „volldämlicher Choreographie und saublöder Verkleidung“. „Alles bloß wäge so me bissle Rezessiönle“, sangen sie und machten sich selbst zur Risikogruppe. Denn das Musikerleben sei kurz. „Akademiker leben länger“, behaupteten sie und deshalb wäre der Straßenbauarbeiter halt lieber doch ein unmusikalischer Bischof geworden und das noch verheiratet. Denn auch die Ehe verlängere das Leben - „so kommt es uns zumindest mal vor“. Sie machten die armen Reichen zum Freiwild für den MOB und boten eine „voll doppelkrass geile Show“ für die Jugend.

Fast 30 Jahre Bühnenerfahrung haben sie genutzt und mit ihren Gästen gespielt. Sie haben der Menschheit den Kopf gewaschen und sie dazu gebrachtm, auch noch darüber zu lachen. „Es lebe die Ignoranz und das Selbstvertrauen“, riefen sie aus und haben sich ihre Zugabe aus dem ausländischen Italien einfliegen lassen, zum „Hoch auf die Wirtschaftlichkeit!“. Mit herrlicher Stimme hat Suso Engelhard traumhaft den südländischen Tenor abgegeben und ohne Text einfach nur fasziniert.