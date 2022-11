Volker Kauder spricht in Meckenbeuren über seinen Einsatz für verfolgte Christen

Als CDU-Fraktionsvorsitzender war Volker Kauder „die rechte Hand von Angela Merkel“ – am Buß- und Bettag am Mittwoch, 16. November, kommt Kauder für einen Vortrag nach Meckenbeuren. Als evangelischer Christ setzt sich Volker Kauder seit vielen Jahren für verfolgte Christen in aller Welt ein, heißt es in der Pressemitteilung. Sein Engagement in diesem Bereich ist auch Thema des Vortrags, der am Mittwoch um 20 Uhr im evangelischen Stephanus-Gemeindehaus in der Lindberghstraße in Meckenbeuren stattfindet.

Volker Kauder lebt in Tuttlingen und ist seit 2022 Honorarprofessor an der Freien theologischen Hochschule Gießen. Er kommt auf Einladung der katholischen und evangelischen Kirchengemeinden nach Meckenbeuren. Der Eintritt zum Vortrag ist frei. Bereits um 19 Uhr laden die katholischen und evangelischen Kirchengemeinden gemeinsam ein zu einem ökumenischen Gottesdienst zum Buß- und Bettag mit Pfarrer Josef Scherer und Pfarrer Peter Steinle in der evangelischen Pauluskirche.