Mit einem Grünspecht in der Hand ist Christa Schmid vor kurzem in der Bücherei gewesen. Die Schüler, die dort gerade eine Lesung besucht haben, waren begeistert. Einen Specht so hautnah zu sehen und zu erleben, war für die Schüler neu. Auch für Christa Schmid war der Grünspecht ein Exote, obwohl sie schon des Öfteren bedürftige Piepmätze aufgenommen und aufgepäppelt hat.

Christa Schmids Zuhause ist für viele Vögel zur lebensrettenden Auffangstation geworden. Wer sie besucht, bemerkt schnell, dass die Vögel eine wichtige Rolle spielen. Im Garten zwitschert es aus allen Ecken und drinnen im Haus herrscht quirliges Leben mit den kleinen Flattermännern.

Flug in die Freiheit

Der Grünspecht aber sitzt wohlig in Christa Schmids Hand, bis Besuch kommt. Dann verkriecht er sich schnell unter den Heizkörper, wo er einen Platz hat, wenn er einmal Ruhe braucht. Ansonsten aber klettert er gern ein Brett hinauf, das ihm Christa Schmid an die Wand gelehnt hat und oben angekommen, klopft er schonungslos in die Wand. „Das ist seine Natur“, schaut die Vogelmutter gelassen drüber hinweg und ist glücklich, dass es ihrem Schützling gut geht, dass er wächst und gedeiht. „Er ist jetzt richtig lebhaft“, erklärt sie, „man spürt genau, dass er nun bald weiterwill“. Davor gibt ihn Christa Schmid in eine Voliere, mit einem Baum darin. Sie will sehen, ob er selbst zurechtkommt. Erst dann macht sie die Türe auf und lässt ihn fliegen, raus in die Natur, in sein ursprüngliches Reich.

Amseln, Spatzen, Rotschwänze, aber auch Turmfalken, eine Schleier-eule, Sperber und einen Waldkautz hat sie schon aufgezogen. Die gefiederten Patienten wurden ihr von Tierliebhabern gebracht, die die verletzten, oft frisch geschlüpften oder von der Katze gejagten Tiere, gefunden haben. So handhabt es übrigens auch der Tierarzt und die Tierklinik, die ihr im Gegenzug zur Seite stehen, wenn sie ärztliche Hilfe für ihre Schützlinge braucht.

Sie fängt sogar Fliegen

Früh am Morgen steht Doris Schmid schon auf, um die Vögel mit Mehlwürmern, Heimchen oder Hack und Eigemisch zu füttern, „je nachdem, was die Vogelart gerade so braucht“, erklärt sie. Sie hat sogar schon selbst Fliegen für die Vögel gefangen.

„Man kann nie weg“, erklärt sie, „man muss immer da sein, aber die Tiere sind meine große Liebe. Ich bin immer für sie da“. Mit Werner Halder teilt sie diese Leidenschaft. Halder nimmt sich größeren Vögel an und forscht für sie im Internet nach geeigneter Nahrung oder Informationen über die Tiere. „Ich gehe auf keine Feste, trinke und rauche nicht“, erklärt Doris Schmid überzeugt, sie investiere ihr Geld lieber in ihre Schützlinge. Dabei strahlt sie aus ganzem Herzen, die Augen leuchten und man sieht es genau: „Sie ist glücklich mit ihren Tieren und mit ganzem Herzblut für sie da“. Wenn dann mal einer ihrer Schützlinge zurückkomme und bei ihr anklopfe, dann stellt sie gerne eine Leckerei auf den Fenstersims und heißt sie willkommen.