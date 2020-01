Vier Täuflinge rücken auf in die Schussenteufelrunde

Große Resonanz hat die Narrenzunft Schussenteufel am Samstag bei der Teufelstaufe und dem Hästrägerball erfahren, die an der Karl-Brugger-Halle und in deren Kellerbar stattfanden.

Vier Täuflinge waren es wie jedes Jahr seit dem ersten Auftritt in der Fasnet 2008. Für sie wurde zunächst der Oberteufel beschworen, der die anwesenden Teufel in seinen Bann zog. Nach der Beschwörung der Geister aus der Schussen kam es zum Schwur, den die Täuflinge zu leisten hatten, wobei jeder einzeln an den Pranger gestellt wurde. Hatte er den Schussensud getrunken, bekam der Täufling das glühende Brandeisen mit dem Schussenteufelzeichen in den Pelz gebrannt – begleitet von unheimlicher Beleuchtung, gruseliger Musik und höllischem Gelächter. Nach der Taufe wurde das Quartett in der Schussenteufelrunde begrüßt, und bei einem magischen Tanz riss der Oberteufel den Täuflingen die schwarzen Kutten vom Leib – darunter kam der neue Schussenteufel zum Vorschein.

„Toll und mystisch“, so beschreiben die Veranstalter die Stimmung, zu der viele Gäste aus nah und fern betrugen – so waren die Wangener Mühlenhexen per Bus angereist. Der Hästrägerball war ausgelassen und lustig und ging ohne Ärgernis vonstatten – als Treffen von Freunden und befreundeten Zünften

2021 ist eine Überraschung geplant: Jogi Weiß kreiert im Moment die neue Oberteufelmaske, die auf der Teufelstaufe vorgestellt wird. Der Oberteufel tritt ausschließlich an der Teufelstaufe in Erscheinung.