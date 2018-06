Vier Jahre und neun Monate Haft für Messerstich und versuchten Mord

Fast zwei Jahre nach der Tat hat die 1. Schwurgerichtskammer des Landgerichts Ravensburg am Freitag den 70-jährigen Messerstecher vom 9. März 2012 wegen versuchten Mordes und gefährlicher Körperverletzung zu einer Freiheitsstrafe von vier Jahren und neun Monaten verurteilt. Der Heidenheimer hatte dem Ehemann der einstigen Wirtin aus nichtigem Anlass die sechs Zentimeter lange Klinge seines Taschenmessers in den Unterbauch gestochen und ihn schwer verletzt. „Wer so vorgeht, will seine Drohung wahr machen, der will töten“, begründete Kammervorsitzender Jürgen Hutterer in seiner Urteilsbegründung das Mordmerkmal der Heimtücke.

Nur durch Zufall und dank guter körperlicher Konstitution überlebte das Opfer. „Ein solcher Stich ist potenziell lebensgefährlich“, referierte der Rechtsmediziner und psychiatrische Facharzt Dieter Hagmaier im Gutachten. Eine Fettschicht über dem Darm hatte den Getroffenen vor einer tödlich ausgehenden Attacke geschützt, wodurch lediglich die Oberfläche des Gewebes verletzt worden war. Nach sechs Tagen in Tettnangs Klinik sowie einem sechswöchigen Genesungsprozess geht es dem Meckenbeurer heute wieder gut. Bei dem Täter war am Tatabend ein Blutalkoholgehalt von 2,45 Promille festgestellt worden.

Wie berichtet, war der Mann mit dem Zug von der Ostalb an den Bodensee gefahren, hatte am Seeufer einige Weizenbier getrunken, um dann wieder mit der Bahn heimzufahren. Doch plötzlich kam ihm das Lied von „d’r schwäbsche Eisebahne“ in den Sinn und er auf die Idee, seine Rückfahrt in Meckenbeuren zu unterbrechen. So landete er schließlich in der Wirtschaft, wo es zunächst lustig zuging und er sich einbezogen fühlte. Er fand Gesprächspartner und Trinkkumpane. Es flossen Schnäpse, und der Heidenheimer war weiter dem Weizenbier zugeneigt. Später drängte er an den Bistrotisch, wo die Wirtin, ihr Mann und andere Gäste saßen. Wo er zunächst gelitten war und prahlte, in Kressbronn ein Haus mit Balkon kaufen zu wollen.

Der 70-Jährige fand zunehmend Gefallen an der Wirtin, wurde anlehnungsbedürftig, was weder sie noch ihr Ehemann gut fanden. Doch der Heidenheimer, mittlerweile mit unflätigen sexistischen Äußerungen auffallend und zur Zurückhaltung gerufen, hörte nicht auf. Es folgten Beleidigungen des 70-Jährigen und der Ordnungsruf des späteren Opfers, wenn er damit nicht aufhöre, fliege er raus. Doch er hörte nicht auf, weshalb der Ehemann ihn zum Ausgang schob, wobei der 70-Jährige stolperte und der Mann der Wirtin sich auf ihm abstützte. Als man wieder stand, trollte sich der Heidenheimer an seinen ursprünglichen Tisch - mittlerweile von anderen Gästen veräppelt, weshalb es in ihm „kochte“.

Als alle dachten, der Vorfall sei abgehakt, stand er urplötzlich mit aufgeklapptem Taschenmesser in der Hand vor dem Ehemann der Wirtin, rief „ich stech dich ab du Sau“ und stieß unvermittelt die Klinge in den Unterbauch des Mannes. Er zog das Messer wieder heraus und wollte erneut zustechen, als ihm Gäste in den Arm fielen, ihn festhielten und auf den Boden drückten, wo er bis zum Eintreffen von Polizei und Notarzt die Waffe in Händen hielt.

Der Staatsanwalt, der den 70-Jährigen wegen Fluchtgefahr umgehend festnehmen wollte, hatte eine Freiheitsstrafe von fünf Jahren und neun Monaten gefordert, und davon wieder vier Monate abgezogen, weil sich das Verfahren wegen einer fehlerhaften Einschätzung der Justiz fast zwei Jahre gezogen hat. Ursprünglich war der Fall im Amtsgericht Tettnang wegen gefährlicher Körperverletzung verhandelt worden.

Für ihn wie den Nebenkläger-Vertreter stand außer Frage, dass der Täter mit Vorsatz gehandelt hat. Zweifel an dessen Schuld- und Steuerungsfähigkeit hegten beide trotz Alkohol- und Medikamentenkonsums nicht. Er habe die Arg- und Wehrlosigkeit des Opfers ausgenutzt und sich des versuchten Mordes strafbar gemacht, betonte der Staatsanwalt und kritisierte die Opferrolle, die der 70-Jährige im Prozess einnahm. Der Verteidiger plädierte für eine deutliche niedrigere Strafe lediglich wegen gefährlicher Körperverletzung.

Dem kam die Kammer nicht nach. Das Opfer hätte sterben können, bedeutete Vorsitzender Hutterer, und: „Von einer spontanen Handlung kann keine Rede sein.“ Zu Gunsten des Angeklagten wertete das Gericht die körperlichen Gebrechen des Mannes, der zu 50 Prozent schwerbehindert ist und sich in seinem Leben einiger Operationen unterziehen musste. Eine Fluchtgefahr sah die Kammer nicht, weshalb sie den Verurteilten nicht umgehend in Haft nahm. In seinem letzten Wort sah er sich weiterhin nicht in der Lage, sich an die Tat zu erinnern. Nach dem Urteil fuhr er erst mal wieder ein Stück mit der schwäb‘schen Eisebahne – Richtung Ostalb.