Vier Ensembles des Akkordeon-Clubs sind für breite Palette gut

Karten kosten für Erwachsene im Vorverkauf zehn, an der Abendkasse zwölf Euro. Kinder von sechs bis 14 Jahre: VVK 5, Abendkasse 6 Euro, Fördermitglieder acht Euro.

Der Akkordeon-Club Meckenbeuren lädt alle Freunde und Musikliebhaber zu seinem Herbstkonzert ein. Am Samstag, 15. Oktober, ist dafür um 18.30 Uhr Einlass in die Humpishalle Brochenzell, die ersten Töne erklingen dann um 19.30 Uhr.

Dafür sorgt das Jugendorchester samt Kiddy-Gruppe, die den „Quetsch‘n Rock“ ebenso im Prgramm haben wie „Let’s twist again“. Danach gibt das Jugendorchester den ersten Satz der „Märchen Sinfonietta“ zum Besten, gefolgt von einem Arrangement von Supertramp-Songs und dem Village-People-Hit „YMCA“.

Hans-Günther Kölz darf nicht fehlen

Das Hauptorchester bestreitet den größten Teil des Konzerts und startet mit der Ouvertüre über zwei finnische Themen. Es folgen „Impressions“ von Hans-Günther Kölz, der auch „Gabriel‘s Oboe“ von Ennio Morricone arrangiert hat.

Zudem sind vom Hauptorchester „Years of Solitude“ (Astor Piazzolla) und Angelo Branduardis „Pulce d‘aqua“ angesagt.

Bekannte Stücke der Popkultur bietet das Gesamtorchester, das auf „The very best of Les Humphries“ Barry Ryans Welthit von 1968 „Eloise“ folgen lässt.