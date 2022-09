Vier Ärzte sprechen bei „Medizin am Gleis“ über Herzthemen

Wenige Tage vor dem Internationalen Weltherztag setzt der Medizin Campus Bodensee seine Patientenvortragsreihe „Medizin am Gleis“ zum Themenschwerpunkt Herz fort. Im Kulturschuppen am Bahnhof Meckenbeuren werden am Mittwoch, 14. September, ab 19 Uhr vier Ärzte der Klinik für Kardiologie, Pneumologie, Angiologie und internistische Intensivmedizin des Klinikums Friedrichshafen zu Gast sein.

In laienverständlichen Vorträgen werden sie folgende Themen aufgreifen: Dr. Daniele Stiele spricht über „Herzschwäche – Ursachen und Behandlung“, Chefarzt Prof. Dr. Jochen Wöhrle widmet sich „Verengungen und Undichtigkeiten von Herzklappen“, um „Vorhofflimmern – Blutverdünnung und Kontrolle des Herzrhythmus“ geht es im Vortrag von Dr. Hansjörg Bauerle und vor der abschließenden Diskussion beleuchtet Mario Iturbe-Orbe die Frage „Defibrillator-Implantation – Vermeidung des plötzlichen Herztodes?“. Das kündigt der Medizin Campus Bodensee in einem Schreiben an. Der Eintritt zu Medizin am Gleis ist frei, eine Anmeldung nicht notwendig.