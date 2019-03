Vielfältiges Programm überzeugt bei Humpisball

Das will sich niemand entgehen lassen: Dass bei dem legendären Humpisball der Narrenzunft Brochenzell regelmäßig die Post abgeht, hat sich mittlerweile weit über die Gemeindegrenzen hinaus rumgesprochen. So war es auch kein großes Wunder, dass es auch diesmal wieder einmal nach kurzer Zeit hieß: „wir sind ausverkauft!“

Über 600 feierfreudige Gäste kamen am Samstagabend in die Humpishalle nach Brochenzell und erlebten ein abwechslungsreiches, kunterbuntes Programm. Neben Auftritten von Lumpenkapellen, Garden und Fanfarenzügen sorgten vor allem die Musiker der „Kauboyz“ für ordentliche Stimmung an diesem Abend. Die Band aus Tettnang gab alles und brachte mit ihren Songs die Stimmung zum Kochen. Da blieb die Tanzfläche niemals leer. Egal ob „Jailhouse Rock“, „Sweet Caroline“ oder aber „Ein Bett im Kornfeld“ – die bunt kostümierten Gäste gingen bei jedem Song mit und hüpften ausgelassen über die Tanzfläche.

Viele hatten ihrer kreativen Ader freien Lauf gelassen und präsentierten sich in den verrücktesten Verkleidungen. Da gab es eine Gruppe Bushaltestellen, Zahnfeen mit überdimensionaler Zahnbürste in der Hand, Vogelscheuchen, Panzerknacker und vieles mehr.

Neben Fanfarenzug, Zunft- und Männerballett, kleiner und großer Garde aus Brochenzell sorgten die Maskerade aus Neukirch mit ihrer „BaROCKoko“-Show, die „Schussa Gugga“ aus Weingarten und die Oberzeller Müllmänner für reichlich zusätzliche Unterhaltung neben dem großen Programm.