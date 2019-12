Viel mehr Musik als nur Frohlocken

„Lange blonde Haare, ein Kleid und schon geht Harfe spielen von allein? So ist das leider nicht“. Silke Aichhorn erzählt witzige und nachdenkliche Anekdoten aus ihrem Alltag und zeigt den begeisterten Zuschauern im Kulturschuppen, dass sich die Harfe nicht nur zum lebenslänglichen Frohlocken eignet, sondern dass auch Samba, Jazz und Bluesstücke toll auf der Harfe interpretiert werden können.

Mit „Last Rose of Summer“ lässt Aichhorn zunächst die perlenden Töne eines bekannten irischen Liedes erklingen, um gleich beim nächsten Stück „Harping on a Harp“ zu beweisen, dass Harfenmusik auch ganz anders sein kann – schnell, rhythmisch, überraschend. Wer sich die Harfe nur als Teil eines großen Orchesters vorstellen kann, wird schnell eines Besseren belehrt. Die „Moldau“ von Bedrich Smetana erzählt auch allein auf der Harfe gespielt facettenreich vom großen Fluss in Tschechien. Die Interpretin erntet nicht nur für dieses Stück donnernden Applaus im Kulturschuppen.

Begeistert sind die Besucher auch von den autobiographischen Geschichten, die Silke Aichhorn aus ihrem Buch „Lebenslänglich frohlocken“ vorliest. Schallendes Gelächter erklingt, als Aichhorn berichtet, wie sie mit der 40 Kilo schweren Harfe im Gepäckwagen auf dem Weg zum Konzert stecken bleibt: „90 Minuten und 50 Kilometer vor dem Konzert.“ Wie sie versucht mit dem damals noch „würfelzuckerpackungsgroßen“ Handy ein Taxi zu bekommen und feststellt, dass sie auf Höhe des Lorelei-Felsens am Rhein gestrandet ist. „Und die Lorelei sitzt auf dem Felsen und schikaniert die lebenslänglich frohlockende Konkurrenz“, beschreibt sie farbig, was sie damals dachte.

Aichhorn erzählt über Reisen, gute und schlechte Hotels, gibt Tipps für das Defilee beim Neujahrsempfang eines Landesherren „rechts rum geht es direkt zum Buffet“ und erzählt was einer Harfenspielerin geschieht, wenn sie „Mug-ge“ (Musik gegen Geld) auf Hochzeiten spielt und dort zur Trauung der Andachtsjodler gewünscht wird. Sie findet: „zum Rein- und Rauslaufen passt besser ein Kanon“, den sie gleich mal auf der Harfe vorspielt. Vor der Pause überrascht Aichhorn noch mit einer flotten Samba.

„Wenn sie sich eine gute Koordination fürs Alter erhalten wollen, lernen sie Harfe spielen. Da müssen sie mit Händen und Füßen ran“, erzählt Silke Aichhorn, die das riesige Saiteninstrument immerhin schon seit 38 Jahren spielt. Für die staunenden Zuschauer dreht sie die Harfe erst mal um und zeigt wie sie mit den Fußpedalen die Halbtöne erzeugen kann.

In der Pause ist Aichhorn umringt von Zuschauern. Sie erklärt dem Publikum wie eine Harfe funktioniert und wer mag, darf auch mal selbst die Saiten zupfen. „Ein Konzert bei schummrigen Kerzenlicht – geht gar nicht“, erklärt sie: „Ich muss sehen, wo ich hingreife.“ Sie zeigt einem Zuschauer, wie sie ihre Noten markiert, damit sie, wenn sie zwischendurch aufs Blatt schaut, sofort die richtige Stelle im Auge hat.

Silke Aichhorn spielt ein Stück aus einem Harfenwettbewerb und erläutert die verschiedenen Zupf- und Streichtechniken. Sie begeistert mit einem wilden Blues und einer jazzigen Version von Mozarts „türkischem Marsch“. Mit donnerndem Applaus verlangen die Zuschauer eine Zugabe und bekommen zum Schluss noch eine weihnachtlich angehauchte Volksweise.