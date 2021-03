Viel Applaus für eine erfolgreiche Ausbildung

Geschafft: 21 Winterabsolventen haben die Zeugnisse für ihre erfolgreich abgeschlossene Berufsausbildung am Berufsbildungswerk Adolf Aich (BBW) der Stiftung Liebenau in Ravensburg erhalten. Bei einer coronakonformen Feier nahmen einige von ihnen ihr Zeugnis persönlich entgegen.

Die Ausbildung in einem ungewöhnlichen Jahr unter dem Einfluss von Corona zu meistern, sei eine besonders starke Leistung, hob BBW-Geschäftsführer Christian Braun in seiner Ansprache hervor. Schon in normalen Zeiten sei eine Berufsausbildung nicht einfach. Die Absolventen hätten trotz der Einschränkungen ihr Ziel geradlinig weiterverfolgt. Dafür zollte er den Frauen und Männern Respekt und Anerkennung, heißt es in der Pressemitteilung der Stiftung Liebenau.

Corona habe viel verändert. Einiges davon wird bleiben. Aber was sich nicht ändern wird, sei der Wert einer abgeschlossenen Ausbildung. „Sie wird auch weiterhin Türöffner in die Berufswelt sein. Sie ist ein großes Kapital für Sie“, sagte Braun. Den Ausbilderinnen und Ausbildern sprach er seinen Dank für ihre Unterstützung, Beratung und Anleitung der Absolventen aus. Für den weiteren Lebensweg gab er den neuen Fachkräften mit, stets für ausreichend positive Gefühle zu sorgen: Heiterkeit, Freude, Dankbarkeit und Hoffnung helfen gerade auch in diesen Zeiten.

Wie die Stiftung in der Mitteilung erklärt, haben die 21 Frauen und Männer ihre in der Regel dreieinhalbjährige Ausbildung oder ihre Umschulung in den Berufsfeldern Bau, Holz, Fahrzeugtechnik, Metall, Lager, Verkauf oder Büro absolviert. Trotz der unsicheren Situation derzeit am Arbeitsmarkt, hat ein Großteil der Absolventinnen und Absolventen bereits eine Arbeitsstelle.

Monika Kordula, Abteilungsleiterin Bildung und Arbeit am BBW, entließ die Absolventen mit Glückwünschen und ist überzeugt, dass man sich aufgrund der gelungenen Berufsausbildung zum Tag der offenen Tür des BBW wieder treffen werde. „Seid stolz,“ betonte der Abteilungsleiter Bildungsbegleitung Oliver Schweizer. Die Absolventen hätten im BBW für die Dauer ihrer Ausbildung eine Heimat gefunden, einen Ort, an dem man sich wohlfühlt und jemanden, der nach einem schaut. Die schwierigen Bedingungen durch Corona hätten bei manchen die Selbstkräfte sogar eher gestärkt, heißt es in der Pressemitteilung. Die Zeugnisse gab es auch im digitalen Zeitalter analog: Sie wurden unter Einhaltung der Abstandsregeln an die frischgebackenen Fachkräfte ausgegeben. Statt eines anerkennenden Händedrucks gab es für jede und jeden einzelnen kräftigen Applaus von den Anwesenden.