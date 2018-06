VfL-Vereinsheim ab sofort wieder geöffnet

Gerade noch rechtzeitig zum Start der Fußball-WM hat das Vereinsheim des VfL Brochenzell wieder eine neue Pächterin. Seit vergangener Woche hat Yvonne Wiegandt aus Tettnang zusammen mit ihrem Team das Zepter, pardon, den Zapfhahn, im „Wirtshaus im Schussental“ übernommen.

Über ein halbes Jahr suchte der knapp 700 Mitglieder starke Verein nach einem geeigneten Nachfolger für die ehemalige Vereinswirtin Anna Viciconte. Doch der schien nicht in Sicht. Umso größer ist nun die Freude, mit Yvonne Wiegandt eine Gastronomin gefunden zu haben. „Wir sind sehr glücklich und froh, so erfahrene Wirtsleute gefunden zu haben, die auch gleich mit so viel Engagement gestartet sind,“ freute sich Vereinsvorsitzende Petra Spornik.

Die erste Bewährungsprobe meisterte das neue Team am Freitagabend souverän. Es galt, das Jugendtraineressen für knapp 35 Teilnehmer auszurichten. „Allen hat es geschmeckt, alle waren rundum zufrieden,“ berichtete Petra Spornik. Auch die Herrenturngruppe „Jedermänner“, die freitags regelmäßig nach dem Training im Vereinsheim einkehrt, war begeistert vom flotten Service. Seit 19 Jahren ist Wiegandt, die einst den Beruf der Frisörin lernte, bereits im Gastronomiegewerbe tätig, davon unter anderem viele Jahre im Tettnanger Bäumle. Zuletzt hatte sie ein eigenes kleines Bistro, die „BM- Bar“ in Tettnang, betrieben. „Ich habe ganz viel Spaß an der Gastronomie. Leider war in der BM-Bar nicht so viel los. Es war mit nur 47 Quadratmetern sehr klein und eng. Ich habe einfach nach etwas Größerem, Hellerem gesucht. Einem Ort, an dem man auch mal Veranstaltungen wie Geburtstage, Hochzeiten und andere Familienfeiern ausrichten kann,“ erzählt die 42-Jährige. Das alles könne sie nun im VfL Vereinsheim verwirklichen, eignet sich der Nebenraum mit seinen 35 Sitzplätzen doch hervorragend für Familienfeiern oder Versammlungen.

„Ich fühle mich richtig wohl“

Brochenzell und seinen VfL kannte Wiegandt bislang nur vom Hörensagen. „Weiter als bis nach Meckenbeuren war ich nicht gekommen, aber es ist sehr schön hier“, sagte sie mit einem Schmunzeln. „Die Leute sind alle total nett, ich fühle mich schon jetzt richtig wohl.“ Ende Mai entdeckte sie die Anzeige des VfL Brochenzell im Internet. Daraufhin nahm sie Kontakt mit Kassierer Walter Baumann auf. Danach ging alles ganz schnell. „Die Chemie hat sofort gestimmt. Wir waren uns schon nach dem ersten Gespräch handelseinig,“ erzählte Vereinsvorsitzende Spornik.

Etwa 20 Bewerber hatten sich in den vergangenen Monaten gemeldet, davon waren auch einige in die engere Wahl gekommen. Das Richtige war aber lange nicht dabei. „Wir haben uns bewusst Zeit gelassen, damit wir eine dauerhafte Lösung finden,“ berichtete Spornik. Ihr Vorstandskollege Walter Baumann ergänzte: „Bevor wir in einem halben Jahr wieder suchen, müssen wir ganz überzeugt sein.“

Von Yvonne Wiegandt und ihrem Team sind nun alle überzeugt. Auch wenn die Interimslösung, Bewirtung des Vereinsheims durch eigene Vereinsmitglieder, reibungslos geklappt hat und der Vorstand den fleißigen Helfern für die tolle Leistung Dank und Anerkennung zollt, sind jetzt alle glücklich, die Vereinsgaststätte wieder in Profihände abgeben zu können. "Gute, schwäbische Hausmannskost" in Form von Schnitzel, Kartoffelsalat, Käsespätzle, Vesperteller, Salaten und Seelen findet sich auf der Speisekarte. Wirtin Yvonne Wiegandt freut sich natürlich auch, wenn Nichtmitglieder in dem gemütlichen Vereinsheim vorbeischauen.