VfL setzt ein Zeichen von Solidarität

In diesem Jahr konnte der VfL Brochenzell e.V. nach einer zweijährigen Zwangspause endlich wieder einen Maibaum stellen. Dies wurde zum Anlass genommen, den Maibaum aus Solidarität zu den Opfern des Krieges in der Ukraine nicht nur in den Vereinsfarben Rot-Weiß sondern zusätzlich in den Landesfarben der Ukraine, Blau-Gelb, zu schmücken.

Unter dem Motto „Rot-Weiß steht zu Blau-Gelb“ konnte der Moderator der Veranstaltung, Marco Ahrens, nahezu 500 Zuschauer auf dem Gelände der Eugen-Bolz-Schule begrüßen. Begleitet von Musikstücken der Musikkapelle Brochenzell e.V. wurde unter den wachsamen Augen des altbewährten Maibau-Teams unter der Leitung von Rolf Ahrens und Berthold Wiggenhauser der Maibaum gestellt. Hier war der Wettergott noch gnädig und der schön geschmückte Baum war in kurzer Zeit an Ort und Stelle.

Die Wetterprognosen machten dann einen Umzug in die Humpishalle nötig und hier hat uns die Kindertagesstätte Brochenzell mit zahlreichen Kindern tänzerisch gezeigt, dass der Mai die Natur aufgeweckt hat. Ein herzliches Dankeschön an alle Kinder, Erzieherinnen und Eltern, dass mit dieser Aufführung der Abend zu etwas ganz Besonderem werden konnte.

Beim anschließenden gemütlichen Beisammensein haben sich die Zuschauer kühle Getränke und lecker gegrillte Wurst schmecken lassen. Auch hier sorgte die Musikkapelle Brochenzell wieder für schöne Stimmung und der Abend konnte gemütlich ausklingen.

Der Vorstand des VfL Brochenzell e.V. bedankt sich ganz herzlich bei allen Mitwirkenden für ihren Einsatz, ihre Ideen und die Unterstützung, sowie bei Ehrenpräsident Karl Schraivogel für sein organisatorisches Talent.