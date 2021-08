VfL Brochenzell: Fußballschule des VfB Stuttgart lockt 65 Kinder an

Auf dem Sportgelände des VfL Brochenzell haben sich Anfang August insgesamt 65 Kinder und fünf Trainer in VfB-Stuttgart-Montur versammelt. Anlass war die von Ex-Profi Günther Schäfer ins Leben gerufene Fußballschule des schwäbischen Bundesligisten, die nun in Brochenzell gastierte.

Mit viel Freude und Enthusiasmus brachten die Übungsleiter den Kindern zwischen sechs und 14 Jahren in insgesamt über 15 Stunden Training die Schwerpunkte Koordination, Passspiel, Torschuss und Spielform näher. „Neben diesen Trainingsinhalten legten die Trainer viel Wert auf Selbstständigkeit und Eigenverantwortung – sowohl bei den Spielformen als auch beim gemeinsamen Mittagessen“, berichtete der VfL. Es waren gelungene drei Tage, sodass es bei der abschließenden Siegerehrung viel Applaus gab. „Und der VfL freut sich schon auf 2022, wenn die Fußballschule hoffentlich erneut in Brochenzell Station macht“, so der Fußball-Bezirksligist.

Tolle Organisation

Seitens des Trainerteams gab es einen besonderen Dank für Jugendleiter Benny Jäger, der für die tolle Vorbereitung und Organisation des Camps verantwortlich war. Lob erhielt auch das Orga-Team, welches Kinder, Trainer und Eltern über alle drei Tage hervorragend bewirtete.