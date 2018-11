Verträgliche Innenverdichtung erntet viel Lob

Acht Wohneinheiten in zwei Gebäuden in der Ettenkircher Straße, das ist der Inhalt eines Antrags aus Brochenzell, den der Technische Ausschuss (TA) kürzlich einstimmig befürwortet hat. Abgebrochen wird auf dem Grundstück, das fast vollständig vom Bebauungsplan Langenreute umschlossen ist, ein Bestandsgebäude.

Hervorgehoben wurde im Technischen Ausschuss allseits das Vorgehen, wonach die nun gefundene Lösung vielen Anstößen und Gesprächen sowie großer Kompromissbereitschaft zu verdanken ist.

Waren doch in der ersten Planung drei Gebäude mit neun Wohneinheiten angedacht, die die Bedenken der Nachbarn ernteten. Die Fraktionsleiterrunde des Gemeinderats hatte daher eine Umplanung angestoßen, der aus einer nicht-öffentlichen Ausschusssitzung ein ermutigendes Signal zuteil wurde.

Und das sind die Eckpunkte: Jedes Haus besteht aus zwei Geschossen plus Dachgeschoss. Orientiert haben sie sich an den Flächen und Höhen aus der Umgebung. Die Erschließung erfolgt über die Stichstraße, gedacht ist an einen Spielplatz sowie die Einrichtungen für Müllcontainer und Fahrradabstellplätze.

Eine Tiefgarage ist geplant. In ihr sind 14 Stellplätze nachgewiesen – darunter ein behindertengerechter. Hinzu kommen zwei ebenerdige Plätze, die auch für Besucher nutzbar sind.

Im größeren Gebäude (inklusive Dachterrasse) sind fünf Wohneinheiten vorgesehen, im kleineren deren drei.

„Wir sind auf eine gute Kommunikation gekommen und auf eine gute Lösung“, befand Bürgermeisterin Elisabeth Kugel. „Sehr sehr dankbar“ zeigte sich Christof Hartmann (Freie Wähler) für die „große Stimmigkeit“, die sich nun abzeichnet.

Als „gutes Beispiel für eine verträgliche Innenverdichtung“ hob Josef Sauter (CDU) das Projekt hervor. „Toll“, dass dieser „einfache Weg“– nämlich die Gespräche mit dem Bauherrn – so funktioniert hat, fand es Katja Fleschhut (BUS).

BLICK

Dass sich auf dem Grundstück in der Ettenkircher Straße ein Bildstock befindet, daran erinnerte Ingrid Sauter jüngst in der Sitzung des Technischen Ausschusses. Ebenso wusste die SPD-Rätin zu berichten, dass es für dieses bereits mehrfach in den Gemeindenachrichten (GN) Aufrufe gegeben hatte – ob sich nicht ein Interessent respektive ein Grundstück finden lässt, zu dem er übersiedeln kann.

Auf die Suche nach einem neuen Standort bezog sich auch Bürgermeisterin Elisabeth Kugel. Die bislang ins Gespräch gebrachten Standorte auf öffentlichen Flächen seien nicht machbar gewesen. Und generell: „Ich sehe die Gemeinde in einer nachrangigen Rolle.“ Was darauf abhob, dass ihr ein neuer Standort auf kirchlichen Flächen passender schien. „Es wird sich hoffentlich eine Lösung finden“, wies Elisabeth Kugel auf Gespräche hin.

Bei dem Bildstock in der Ettenkircher Straße handelt es sich um eine gemauerte und verputzte, offene Kapelle mit Ziegeldach. Im Inneren grüßt eine große Marienstatue mit Kind.

Auch Jörg Baumann hofft für die Projektgesellschaft, „dass wir einen neuen Platz für diesen Bildstock finden. Wir bringen auch selbst Vorschläge ein, jedoch gab es bis dato noch keine Lösung. Wir bleiben hier aber dran und haben ja auch noch etwas Zeit“, teilt er mit.

In den Gemeindenachrichten hatte es geheißen: „Die kleine Kapelle in der Ettenkircher Straße ist vielen Brochenzellern lieb und wichtig (nicht nur bei der jährlichen Maiandacht sondern auch das ganze Jahr über). Sie war im Besitz und auf dem Grundstück von Frau Rosa Kronenberger, die vor kurzem verstorben ist. Das Grundstück soll nun einer anderen Baunutzung zur Verfügung stehen. Daher suchen wir (mit dem Einverständnis der Familie von Frau Kronenberger und den neuen Besitzern) einen anderen Platz für die Kapelle.

Es wäre schön, wenn sich jemand finden würde, der einen passenden Platz für die Kapelle hat und auch bereit ist, sie zu pflegen: bitte melden Sie sich im Pfarramt. Bereits jetzt vielen Dank!“