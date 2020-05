Versuchte Tötung: Haftbefehl gegen den Ehemann

Mehr Klarheit herrscht zu dem schrecklichen Vorfall vom Donnerstag: Wie die Kriminalpolizeidirektion Friedrichshafen bis dato ermitteln konnte, hat der 63-jährige Ehemann seiner Frau die schweren Kopfverletzungen zugefügt und anschließend versucht, sich das Leben zu nehmen.

Auf Antrag der Staatsanwaltschat Ravensburg wurde daher vom Amtsgericht Tettnang zwischenzeitlich Haftbefehl gegen den Ehemann erlassen. Der Beschuldigte wurde im Laufe des Nachmittags beim zuständigen Haftrichter vorgeführt und anschließend in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei insbesondere zum Tathergang und zum Motiv des 63-Jährigen dauern an.

Angehörige hatten die 57-jährige Frau mit schweren Kopfverletzungen am Donnerstag gegen 11 Uhr in der Wohnung aufgefunden. Der Rettungsdienst traf dort neben der schwerverletzten Frau auch auf den 63-jährigen Ehemann. Er hatte offensichtlich versucht, sich das Leben zu nehmen. Nachdem vor Ort eine erste notärztliche Behandlung erfolgt war, wurde die 57-Jährige in ein Krankenhaus gebracht. Ihr Ehemann sei ebenfalls in eine Klinik gekommen, so die Polizei. Die vor Ort befindlichen Angehörigen wurden von Mitarbeitern des Notfallnachsorgedienstes des DRK betreut.